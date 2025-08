I Liga. Mirko Topic confirma saída do Famalicão

Topic deixou ainda elogios aos adeptos famalicenses e garantiu apoiar o clube no futuro. O jogador esteve ligado ao Famalicão durante duas épocas, proveniente do Vojvodina.





O sérvio participou em 69 jogos pelo clube da I Liga, tendo marcado um golo e feito duas assistências. O jogador deverá rumar ao Norwich, da II Liga inglesa.





O negócio deverá realizar-se por 3,5 milhões de euros, aos quais ainda deverão acrescer objetivos.

"Quero agradecer a todas as pessoas do clube que me ajudaram a crescer, tanto como jogador como como homem! No Famalicão conheci pessoas incríveis e criei memórias lindas que levarei comigo para sempre. Foram dois anos maravilhosos ao vosso lado e vou sentir imensas saudades de tudo o que está ligado a Portugal!", escreveu o jogador na página oficial de Instagram.