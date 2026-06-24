I Liga: Moreirense começa pré-época em 2 de julho e estagia em Esposende





(Com Lusa)

Em nota divulgada nas páginas oficiais nas redes sociais, os minhotos adiantam que o primeiro treino vai decorrer em 04 de julho, um sábado, na academia do clube da vila de Moreira de Cónegos, e que os jogos de preparação vão começar em 11 de julho, frente à equipa sub-23 ‘cónega’.A equipa treinada por Vasco Botelho da Costa vai ainda realizar encontros particulares com o AVS, da II Liga, em Moreira de Cónegos, no dia 18 de julho, e com os primodivisionários Santa Clara, em 22 de julho, e Gil Vicente, em 25, durante o estágio, antes de defrontar o Amarante e o Felgueiras, ambos da II Liga, em 01 de agosto.A formação do concelho de Guimarães concluiu a edição 2025/26 da I Liga no sétimo lugar.