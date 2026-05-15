I Liga: Moreirense quer fechar ano “gratificante e positivo” com sétimo lugar

Grato pela forma com o plantel o recebeu e acreditou na mensagem da equipa técnica na sua temporada de estreia no principal escalão do futebol luso, o treinador, de 37 anos, vincou a ambição de concluir a prova no sétimo lugar, bastando, para isso, obter o mesmo resultado que o vizinho Vitória de Guimarães, oitavo da tabela, que se desloca ao reduto do Nacional.



“Temos coisas a decidir. Há um lugar em aberto. Não é a mesma coisa ficarmos em sétimo ou em oitavo lugar. Seria interessante ficar à frente do Vitória numa época globalmente positiva. (…) Se não ficarmos em sétimo e ficarmos em oitavo, não será isso que fará desta época menos boa”, disse, ao projetar o encontro marcado para as 15:30 de sábado.



Também grato ao Moreirense e ao Black Knight Football Club, fundo norte-americano que detém 70% da SAD do emblema minhoto, por confiarem no seu trabalho, Vasco Botelho da Costa lembrou que o objetivo no começo da temporada era garantir a manutenção, com uma classificação entre o sexto e o 15.º lugar.



“Trabalhamos para que as pessoas deste clube se sintam bem representadas semana após semana. Foi extremamente gratificante e positivo [o primeiro ano no clube]”, assinalou.



Além da obtenção do sétimo lugar, o ‘timoneiro’ realçou o compromisso de “corrigir” a imagem deixada na segunda-feira, em Tondela (derrota por 2-0), perante “um adversário ligadíssimo”, e de “fechar a época em beleza” perante o já despromovido vizinho de Vila das Aves, que derrotou o campeão FC Porto (3-1), na ronda anterior.



“Temos de respeitar um adversário em que se notou claramente melhorias desde que o João [Henriques] entrou. É uma equipa bem trabalhada, com jogadores interessantes, alguns deles cobiçados por emblemas grandes, mas queremos discutir o jogo da melhor forma, diante dos nossos adeptos, para conseguir os três pontos”, frisou.



Convencido de que a formação do concelho de Guimarães retomou o “caminho de evolução” trilhado desde o começo da época no empate em Famalicão (1-1), para a 29.ª jornada, após os “passos atrás” no mercado de transferências de janeiro, Vasco Botelho da Costa confirmou ainda a titularidade do terceiro guarda-redes, Mika, no sábado.



“Vamos dar a titularidade a um ser humano do melhor que já conheci desde que sou treinador de futebol. É das pessoas mais queridas deste balneário. Há muito tempo que não tem oportunidade de ser titular. Tem uma carreira recheada e foi muito importante para o grupo em muitos momentos. É a representação dos nossos valores, de um grupo unido e amigo”, referiu, ao mencionar o ‘guardião’ de 35 anos.



O treinador comentou também a despedida de Alanzinho, médio que soma 25 golos e 25 assistências em 140 jogos oficiais pelos ‘cónegos’ em quatro épocas, tendo-se referido ao brasileiro, de 26 anos, como “um dos jogadores mais talentosos que já treinou”, que “deixou a sua marca” e que terá “a oportunidade de ser feliz noutro local” como foi em Moreira de Cónegos.



O Moreirense, sétimo classificado da I Liga portuguesa, com 42 pontos, recebe o AVS, 18.ºe último, com 20, em partida agendada para sábado, às 15:30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães, com arbitragem de Sérgio Guelho, da associação da Guarda.