I Liga. Onze do ano com cinco bicampeões nacionais

Três semanas depois do fim do campeonato, a Liga Portugal anunciou os últimos três escolhidos para o onze do ano que ficou completo.





O Sporting, bicampeão nacional domina o onze com cinco jogadores, enquanto o Benfica, segundo classificado, tem quatro. O onze fica completo com um jogador do FC Porto e outro do Vitória de Guimarães.





Diogo Costa, capitão do FC Porto, é a escolha da Liga para a baliza. Na defesa foi escolhida uma linha de quatro jogadores. Nico Otamendi, Álvaro Carreras, Gonçalo Inácio e Ousmane Diomandé fazem parte do onze do ano.





Morten Hjulmand, capitão do Sporting, é um dos melhores médios, acompanhado pelo norueguês Fredrik Aursnes e Tiago Silva, capitão do Vitória de Guimarães.





Na frente estão Francisco Trincão, Vangelis Pavlidis e o inevitável Viktor Gyokeres. O sueco terminou a Liga como o melhor marcador da competição, com 39 golos marcados em 33 partidas disputadas.