I Liga: Petit garante que Santa Clara “não vai para a festa” e quer vencer FC Porto

“O nosso pensamento é sempre pela vitória. Sabendo que vamos defrontar o campeão. Têm a festa deles, mas nós não queremos ir para a festa, mas sim jogar o jogo pelo jogo, sabendo que vai ser um jogo difícil, mas queremos acabar bem a época”, afirmou o treinador, na sala de imprensa do Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, antes da deslocação ao Estádio do Dragão, no Porto, para a 34.ª e última jornada do campeonato.



O treinador do Santa Clara fez questão de “dar os parabéns” ao adversário pela conquista do título, considerando os ‘dragões’ como os “justos vencedores” por terem sido a “equipa mais regular”.



Petit garantiu, contudo, que o Santa Clara “vai com o intuito de fazer um bom resultado”, apesar de já ter a manutenção assegurada.



“A motivação está sempre presente. Jogar num estádio cheio, contra o atual campeão, todos os jogadores vão querer jogar”, realçou.



O treinador alertou que o FC Porto vai “querer dar uma reação ao último resultado negativo” diante o AVS (derrota por 3-1) e apelou aos jogadores para terem “personalidade” no próximo encontro.



“Esperamos um FC Porto à sua imagem durante a época toda. Uma equipa com intensidade e processos bem definidos, independentemente de jogar A,B ou C. Temos de estar preparados”.



Na última conferência de imprensa da época no estádio de São Miguel, Petit fez um “balanço positivo” no trabalho no Santa Clara, reconhecendo que foram “três meses desgastantes” e um "desafio difícil".



O treinador destacou a evolução da equipa que sob as suas ordens somou cinco vitórias, quatro empates e quatro derrotas em 13 jogos, tendo derrotado o Nacional na jornada passada (2-0).



“Quando chegamos cá, sem jogar, [a equipa] já estava a cair para o play-off. A equipa conseguiu ir aos poucos entrosando-se, sabendo aquilo que nós queríamos, com o nosso punho, mudando um sistema de jogo que já estava há dois anos e meio para um sistema diferente, dando estímulos diferentes aos jogadores”, destacou.



Petit adiantou que “alguns” dos elementos do atual plantel vão ser a “base para a próxima época”, mas fixou o objetivo de construir uma “equipa diferente, com sangue novo e ambição”, para que seja possível “projetar juventude e valorizar ativos” na temporada 2026/27.



O Santa Clara, 12.º classificado com 36 pontos, vai defrontar o FC Porto, primeiro e já campeão nacional com 85, no sábado, às 15:30, no Estádio do Dragão, com arbitragem de João Gonçalves, da associação do Porto.

