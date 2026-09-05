I Liga: Petit quer Santa Clara com pés “bem assentes na relva” frente ao Rio Ave

“Fomos trabalhando durante a semana aquilo que poderíamos explorar em termos ofensivos e esperamos que a equipa amanhã [domingo] dê uma boa resposta, sabendo que estamos num bom momento, mas também desconfiar daquilo que é esse momento. Temos que ter os pés bem assentes na relva, lutarmos, trabalharmos, e lutar pelos três pontos. É esse o objetivo”, afirmou hoje o técnico.



O treinador, que falava em conferência de imprensa no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na véspera do encontro da quinta jornada do campeonato, disse que o Santa Calta pretende fazer “um bom jogo e conquistar os três pontos”, sabendo que o Rio Ave “quer reagir” e marcar.



No entanto, assegura que a equipa de Vila do Conde encontrará na ilha de São Miguel “uma equipa que quer dar continuidade ao crescimento” e aos bons resultados que tem tido.



Por isso, espera um adversário difícil, mas, jogando em casa, pretende que o terreno do Santa Clara seja a “fortaleza” onde a equipa possa conquistar o máximo de pontos”.



Petit destacou que a formação açoriana “trabalhou bem desde o início da época”, está num bom momento, está focada e a crescer individualmente e coletivamente, mas “sempre desconfiando”.



“É o que eu lhes digo [aos jogadores], porque o campeonato é longo. Temos que fazer muitos pontos para conseguir o nosso objetivo. E, jogando na nossa casa, como eu digo a eles, tem que ser a nossa fortaleza, com a ajuda dos nossos adeptos, para conquistar os três pontos”, vincou.



O técnico do Santa Clara disse, ainda, estar satisfeito com o plantel: “Trouxemos uma base da temporada passada, já estão aqui há dois ou três anos quatro ou cinco jogadores, com muita juventude à mistura, e estou satisfeito”.



“Ainda bem que fechou o mercado, estamos focados, agora, em fazer o nosso trabalho, dar continuidade aos bons resultados. E é isso que nós fazemos semana a semana”, concluiu.



O Santa Clara, com oito pontos, vai defrontar o Rio Ave, com três, no domingo, às 14:30 locais (15:30 em Lisboa), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

