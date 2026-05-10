I Liga: Petit quer Santa Clara motivado para “acabar bem a época” em casa frente ao Nacional

“É o último jogo na nossa casa, onde queremos que os nossos adeptos possam comparecer para nos apoiar. Esperamos que o tempo assim o ajude. Mas a motivação é acabar bem a época. A última imagem é a que fica”, afirmou.



O técnico falava em conferência de imprensa no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na véspera da receção ao Nacional para a 33.ª e penúltima jornada do campeonato.



O Santa Clara assegurou a manutenção na I Liga na jornada passada, após a derrota do Casa Pia frente ao Tondela (1-0).



Com açorianos e madeirenses separados por dois pontos, Petit insistiu na importância de terminar a época em casa com uma vitória e alertou que o Nacional ainda “tem o objetivo” da manutenção para assegurar.



“Queremos trabalhar para os três pontos, respeitando o adversário que também ainda tem objetivos para cumprir. Vamos estar preparados para amanhã [segunda-feira] fazermos um bom jogo e conseguir acabar bem a época na nossa casa com os três pontos”, reforçou.



O treinador do Santa Clara realçou a qualidade do próximo adversário, uma equipa “muito forte no processo ofensivo e nas transições”, destacando os atributos dos jogadores atacantes do Nacional.



Quando questionado pelos 300 jogos na I Liga enquanto treinador, atingidos na jornada anterior, Petit considerou tratar-se de um “marco histórico” e expressou a vontade de “começar o jogo 301 com uma vitória”.



“É um marco que fica na nossa carreira. É claro que não sonhava estar como treinador, não era aquilo que eu queria, mas depois de acabar a carreira como jogador e começar como treinador - ainda fiz seis meses de jogador-treinador - começou o bichinho por essa nova função de treinador. É um marco histórico. São 300 jogos”, declarou.



O Santa Clara, 13.º classificado com 33 pontos, recebe o Nacional, 14.º com 31, na segunda-feira, às 19:15 locais (20:15 em Lisboa), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, com arbitragem de Hélder Carvalho, da associação de Santarém.