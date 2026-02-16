Futebol Nacional
I Liga. Rio Ave e Moreirense fecham 22.ª jornada
O Rio Ave recebe esta segunda-feira o Moreirense, no fecho da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, em busca de se afastar da zona de despromoção, diante de um adversário num ‘tranquilo’ nono lugar.
Os vila-condenses ocupam o 15.º lugar, com 20 pontos, e somam mais três do que o Santa Clara, em lugar de play-off de permanência, com cinco de vantagem para os lugares de descida direta.
As quatro derrotas seguidas dos comandados do grego Sotiris Silaidopoulos têm feito o conjunto ‘deslizar’ na tabela classificativa, tendo hoje, pelas 20:15, pela frente um adversário que também vem de duas derrotas seguidas.
No nono lugar com 30 pontos, os minhotos estão ‘tranquilos’ quanto à descida de divisão, ainda que distem já nove pontos do quinto lugar, na posse do vizinho Sporting de Braga.
Nesta jornada, o FC Porto venceu, ontem, o Nacional (1-0), seguindo líder da I Liga.