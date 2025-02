I Liga. Rui Ferreira substitui Daniel Ramos no AFS

"Rui Ferreira é o treinador escolhido pelo AFS. O novo técnico vai liderar uma equipa técnica que contará com outras caras novas: Fábio Espinho, Carlos Manuel e Jorge Ramiro. Continuam no clube, Armando Roriz, Carlisson Fernandes e Tó Ferreira, este como treinador de guarda redes", anunciou o AFS.













A equipa da Vila das Aves foi contratar à II Liga. Rui Ferreira era o treinador do Académico de Viseu, que se encontra no quinto lugar da segunda divisão do futebol português. O técnico também somou experiências em clubes como o Feirense, Torreense e Felgueiras.





Com este anúncio, o AFS apresenta o terceiro treinador da temporada. Para além de Daniel Ramos, a equipa que subiu esta temporada ao principal escalão do futebol português inicou a época com Vítor Campelos. O AFS encontra-se na 15.ª posição da I Liga, com 18 pontos, a um ponto de distância dos lugares de despromoção.