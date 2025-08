I Liga. Sandro Lima regressa a Portugal para representar o Alverca

O clube recém-promovido à I Liga anunciou nas redes sociais a chegada do jogador brasileiro que garantiu que vem ajudar a equipa conseguir a manutenção no principal escalão do futebol português.





"Quero ajudar o FC Alverca a marcar posição na Liga. Queremos garantir a manutenção e consolidar este projeto", disse o atleta de 34 anos.

Sandro Lima não é um desconhecido do futebol português. O avançado já teve várias passagens por Portugal, tendo começado a carreira em solo português no Rio Ave. Passou depois pelo Académico de Viseu, Desportivo de Chaves, Estoril Praia e Gil Vicente antes de rumar à China, Turquia e Coreia do Sul.





Na temporada passada, Sandro Lima representou o Atlético Goianense, no Brasil, e depois de quatro golos e duas assistências em 24 jogos, o jogador está de regresso a Portugal. É a 25.ª contratação do Alverca para a temporada.