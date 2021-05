I Liga. Santa Clara na Europa, Rio Ave no "play-off" de manutenção e Farense despromovido

Na 34.ª e última jornada do campeonato, o Santa Clara (sexto com 46 pontos) venceu em casa o Farense (17.º com 31) por 4-0, conquistando uma vaga na fase de qualificação para a Liga Conferência Europa, e ditou a descida dos algarvios à II Liga.



Já o Rio Ave (16.º com 34) venceu fora o já despromovido Nacional (18.º com 25), mas não foi além de marcar lugar no jogo de "play-off" de manutenção, que será disputado com o terceiro classificado da II Liga.



O FC Porto despediu-se da temporada com uma goleada de 4-0 sobre o Belenenses SAD (10.º com 40 pontos), fechando no segundo lugar com 80 pontos, enquanto o Benfica (terceiro com 76) venceu fora por 3-1 o Vitória de Guimarães (sétimo com 43), com dois golos do suíço Seferovic, ditando a ausência dos minhotos das competições europeias na próxima época.



O Portimonense (14.º com 35 pontos) empatou a zero com o Sporting de Braga e assegurou a permanência na I Liga, com os "guerreiros" a ficarem no quarto posto da I Liga, com 64 pontos.



Também o Boavista (13.º com 36 pontos) garantiu a manutenção entre a elite, vencendo 2-1 na visita ao Gil Vicente (11.º com 39).



Por seu turno, o Moreirense (oitavo com 43) ganhou em casa ao Famalicão (nono com 40) por 3-0, e terminou a três pontos do último apurado para as competições europeias.



O campeão Sporting (primeiro, com 85 pontos) despediu-se em beleza da época ao golear por 5-1 o Marítimo (15.º com 35 pontos), com Pedro Gonçalves a apontar um "hat-trick" e a conseguir o título de melhor marcador do campeonato, com 23 golos, mais um do que o avançado suíço Seferovic.



Fechado o campeonato, o Sporting e o FC Porto têm lugar garantido na fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões, que o Benfica também vai tentar alcançar, enquanto o Sporting de Braga vai disputar a fase de grupos da Liga Europa, e Paços de Ferreira e Santa Clara vão entrar na edição de estreia da Liga Conferência Europa.



Farense e Nacional desceram ao segundo escalão, enquanto o Rio Ave vai ainda lutar pela permanência no "play-off" com o terceiro classificado da II Liga.