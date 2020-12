I Liga. SC Braga quer manter-se no "comboio" dos primeiros





Na estreia de Jesualdo Ferreira no Bessa, depois de ter feito o primeiro encontro pelo Boavista, 16.º, em Paços de Ferreira, os "axadrezados" tentam a terceira vitória consecutiva sobre os "arsenalistas" em casa.



No outro encontro do dia, o Rio Ave (11.º classificado) recebe o Marítimo (14.º).



A ronda abriu no domingo, com destaque para a vitória do líder Sporting frente ao Belenenses SAD (2-1), que lhe permite ter cinco pontos de avanço sobre o Benfica e sete sobre o FC Porto.



Os bracarenses entram para esta ronda a três pontos do Benfica, segundo classificado, e a um do FC Porto, que apenas jogam na terça-feira, frente a Portimonense (18.º) e Vitória de Guimarães (quinto), respetivamente.



Famalicão - Gil Vicente, 0-1



Nacional – Tondela, 2-0



Farense - Paços de Ferreira, 1-1



Belenenses SAD – Sporting, 1-2



- Hoje (segunda-feira), 28 dez:



Rio Ave – Marítimo, 18h45



Boavista - Sporting de Braga, 21h00



- Amanhã (terça-feira), 29 dez:



Benfica – Portimonense, 18h00



Moreirense - Santa Clara, 18h45



Vitória de Guimarães - FC Porto, 21h00



