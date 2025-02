I Liga. Sporting e Benfica defrontam "aflitos"

Após o empate em casa do Borussia Dortmund (0-0), que ditou a eliminação da Liga dos Campeões, o campeão Sporting visita no domingo o AVS, 16.º classificado e em posição de play-off de manutenção, numa altura em que não vence há quatro encontros, a pior série desde a chegada de Rui Borges ao comando da equipa.Em grandes dificuldades está o AFS, equipa que se estreia na I Liga, na qual apenas somou um triunfo nos últimos 17 encontros, mas que já arrancou um empate ao Benfica na Vila das Aves.Depois da difícil qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões, com um empate caseiro com o Mónaco (3-3), e a apenas dois pontos do líder Sporting, o Benfica recebe no sábado o lanterna-vermelha Boavista, procurando o quarto triunfo consecutivo, que pode deixar as "águias" na liderança provisória.Último classificado, sem triunfos há 12 jogos e com sete derrotas consecutivas, o Boavista vai tentar surpreender o Benfica, no segundo encontro de Lito Vidigal como treinador e num terreno onde não triunfa desde 1998/99.Depois de ter conseguido o primeiro triunfo no campeonato em 2025, num difícil encontro em casa do Farense (1-0), o FC Porto, terceiro classificado, a seis pontos do Sporting, encerra a ronda, com uma receção ao Vitória de Guimarães, sétimo, no primeiro jogo no Estádio do Dragão após a morte do ex-presidente Pinto da Costa.O Vitória de Guimarães conseguiu apenas cinco vitórias nas visitas ao FC Porto, embora duas das quais nas últimas seis temporadas, sendo que, em 2023/24, triunfou por 2-1 no Estádio do Dragão.Depois do empate em casa dos vimaranenses, o Sporting de Braga, que está a dois pontos do FC Porto, pode subir provisoriamente ao pódio, caso vença em casa o Nacional (13.º), na sexta-feira, no arranque da jornada.Equipa surpresa da I Liga portuguesa, o Santa Clara, quinto posicionado, visita no domingo o Estrela da Amadora, 15.º e que regressou aos triunfos na última ronda após seis jogos sem vencer, no final de uma semana em que foi noticiada a possibilidade de o treinador Vasco Matos deixar os açorianos para rumar aos brasileiros do Botafogo, mas acabou por renovar.





Outras contas



Também a fazer um excelente campeonato, o Casa Pia (sexto posicionado) recebe o Gil Vicente (14.º), que, após quatro derrotas consecutivas, despediu o treinador Bruno Pinheiro, não tendo ainda anunciado o substituto.



Com sete jogos sem vencer e quatro derrotas seguidas, o Farense ocupa o 17.º e penúltimo lugar, de despromoção direta à II Liga, e visita no domingo um tranquilo Arouca (12.º), que está na melhor fase da temporada, com sete jogos sem perder.



No sábado, o Estoril Praia (oitavo) recebe o Rio Ave (10.º), um dia antes de o Moreirense (11.º) fazer uma curta viagem até casa do Famalicão (nono), em dois encontros entre equipas em lugares descansados da tabela.