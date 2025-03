I Liga. Sporting e Benfica mantém luta pelo título

Os clubes lisboetas estão separados por três pontos, com vantagem para os "leões" – ainda que as "águias" tenham menos um jogo realizado – e nenhum deles se sentirá já muito ameaçado por FC Porto e Sporting de Braga, terceiro e quarto classificados, ambos a nove pontos do comandante.Após três empates seguidos, o Sporting também emendou a mão e venceu as duas derradeiras partidas no campeonato, e, apesar de continuar desfalcado de vários jogadores influentes, devido a lesão, começa a beneficiar de alguns regressos, como os dos médios Hjulmand e Morita.No dia seguinte, domingo, o Benfica visita o Rio Ave, 10.º colocado, na expectativa de prolongar a recente marcha vitoriosa no campeonato, depois de ter sido eliminado na terça-feira da Liga dos Campeões, ao perder por 3-1 no estádio do FC Barcelona, na segunda mão dos oitavos de final.Tal como o Benfica, o FC Porto também goleou o próximo adversário por 5-0 na primeira volta – o triunfo mais volumoso para ambos na competição -, mas a receção ao AFS, 16.º e antepenúltimo posicionado, far-se-á sob pressupostos muito mais sombrios para os "dragões".0, na jornada passada.Em contraponto com o FC Porto,No mesmo dia, o Santa Clara, surpreendente quinto colocado, desloca-se ao reduto do Gil Vicente (14.º), sob o olhar atento do Vitória de Guimarães, sexto, com menos dois pontos, que recebe no domingo o Estrela da Amadora (15.º).Farense - Sporting de Braga, 15h30Gil Vicente – Santa Clara, 15h30FC Porto – AVS, 18h00Sporting – Famalicão, 20h30Nacional - Casa Pia, 15h30Arouca - Estoril Praia, 15h30Rio Ave - Benfica, 18h00Moreirense - Boavista, 20h30Vitória de Guimarães - Estrela da Amadora, 20h30