I Liga. Sporting e Famalicão procuram vitórias moralizadoras

O triunfo do Sporting de Braga (terceiro classificado) na visita de domingo ao Marítimo (2-1), obriga o Sporting a sair de Vila Nova de Famalicão também com um triunfo, sob pena de se atrasar na tabela e quando o Rio Ave (quinto) está a apenas dois pontos.Na equipa dos famalicenses há duas ausências por lesão: Patrick William e Gustavo Assunção.Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador dos famalicenses, João Pedro Sousa, disse que a equipa está preparada para fazer um bom jogo e ganhar, seja qual for o adversário.Na equipa leonina Wendel está castigado e Renan, Luiz Phellype e Mathieu, lesionados.No lançamento do desafio o técnico dos “leões”, Jorge Silas, espera que os seus jogadores realizem um bom jogo.Na I Liga, os “leões” seguem na terceira posição, a quatro pontos do Sp. Braga, e hoje defrontam um adversário que venceu em Alvalade na primeira volta (2-1), num momento em que Leonel Pontes era o treinador interino, antes da entrada de Silas e após a saída de Marcel Keizer.Hoje, é possível que o Sporting não encontre o mesmo Famalicão da sexta jornada, que liderava o campeonato e foi a sensação da competição durante largo tempo, antes de entrar num ciclo sem vencer.A equipa de João Pedro Sousa desceu progressivamente até ao sexto lugar, num momento em que não vence desde a 16.ª jornada, em 11 de janeiro, fora com o Boavista (1-0), com uma série de três derrotas e três empates.O jogo, com início marcado para as 20h00, encerra a jornada, marcada pelo empate (1-1) de segunda-feira do Benfica na receção ao Moreirense, resultado que permitiu ao FC Porto, que venceu nos Açores o Santa clara por 2-0, assumir a liderança isolada, com mais um ponto do que os encarnados.