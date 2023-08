I Liga. Sporting faz teste de fogo em Braga

Os “leões”, que ainda tentam fechar o plantel, somam 32 vitórias no recinto bracarense, contra 22 dos anfitriões, registando-se também 13 empates.



O jogo “grande” da quarta jornada pode proporcionar a estreia do consagrado internacional português João Moutinho, de 36 anos, frente ao clube em que cumpriu a formação e chegou a capitão, até sair para o rival FC Porto, antes de emigrar para Mónaco e Wolverhampton.



Benfica sem margem de erro



O Benfica é o primeiro “grande” a disputar a quarta jornada da I Liga de futebol, no sábado perante o Vitória de Guimarães, que lidera, juntamente com Sporting e FC Porto, que enfrentam Sporting de Braga e Arouca.



Os campeões procuram a terceira vitória seguida na competição, depois do arranque em falso com o desaire na visita ao Boavista, frente ao 100% vitorioso Vitória de Guimarães, no segundo jogo sob o comando do brasileiro Paulo Turra.



O 79.º jogo entre os dois clubes em casa dos encarnados para o campeonato está marcado para sábado, a partir das 20h30, num duelo tradicionalmente favorável aos anfitriões, que somam 66 triunfos, contra três dos minhotos, o último dos quais em 2009, e ainda nove empates, o mais recente em 2021.



Apesar de ser a primeira jornada após o fecho do mercado, na sexta-feira, Benfica e Vitória de Guimarães não deverão ter novidades nas suas equipas, apesar da recente confirmação da contratação de Gonçalo Guedes, por empréstimo, pelo emblema das “águias”.



O Benfica procura impor a primeira derrota aos vitorianos e igualar provisoriamente os outros dois “grandes”, que dividem a liderança antes de disputarem esta quarta ronda, que conta com a receção do FC Porto ao Arouca, no domingo, às 18h00, e a visita do Sporting ao Sporting de Braga, duas horas e meia depois.



FC Porto sempre nos limites



Os “dragões” venceram os três primeiros jogos por 2-1 e os últimos dois com golos tardios do defesa espanhol Iván Marçano, enquanto o Arouca, que ainda não perdeu no campeonato, ocupa o sexto posto, com cinco pontos.



Desde o desaire europeu com os noruegueses do Brann, os comandados de Daniel Ramos somaram dois empates, frente a Portimonense (1-1, em casa) e Vizela (2-2, fora), procurando, no Estádio do Dragão, no Porto, pontuar pela segunda vez, depois de apenas terem conquistado uma vitória (em fevereiro de 2016) nas seis anteriores visitas.



Pólos de interesse a Norte



Também no domingo, o Boavista, que soma dois triunfos e um empate, visita o Estoril Praia, no mesmo dia em que Moreirense e Desportivo de Chaves se defrontam à procura do primeiro triunfo na competição.



A ronda arranca na sexta-feira, com o embate entre os minhotos Vizela, ainda sem qualquer vitória, e Gil Vicente, que perdeu nas últimas duas jornadas, prosseguindo no sábado, com quatro jogos, entre os quais a receção do Portimonense, que soma um ponto, ao Estrela da Amadora, com três.



Após o fim de semana de campeonato, segue-se a interrupção para os jogos das seleções, com a disputa, entre muitos outros, dos embates da seleção portuguesa na Eslováquia e frente ao Luxemburgo, no Algarve, de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024, na Alemanha.



Programa da quarta jornada:



- Sexta-feira, 1 set:



Vizela - Gil Vicente, 20h15



- Sábado, 2 set:



Casa Pia - Rio Ave, 15h30



Famalicão – Farense, 18h00



Portimonense - Estrela da Amadora, 18h00



Benfica - Vitória de Guimarães, 20h30



- Domingo, 3 set:



Desportivo de Chaves – Moreirense, 15h30



Estoril Praia - Boavista, 15h30



FC Porto – Arouca, 18h00



Sporting de Braga – Sporting, 20h30