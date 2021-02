I Liga. Sporting quase perfeito no final da 1.ª volta com tudo para chegar ao título

Líderes a meio pela 19.ª vez, os "leões" só têm no calendário os jogos do campeonato – enquanto o FC Porto está na Liga dos Campeões e na Taça de Portugal – e, com a ajuda da pandemia da covid-19, nem sequer têm os adeptos a atrapalhar.Mas, o mais importante são mesmo os seis pontos à maior sobre o adversário mais próximo, o campeão em título FC Porto, depois de uma primeira volta em que o Sporting só cedeu três empates e esteve, em algum momento, a liderar os 17 jogos.Os escassos nove golos sofridos mostram a fiabilidade do "3-4-3" de Amorim, com os centrais Coates, Luís Neto e Feddal, à frente do experiente Adán e resguardados por Palhinha e João Mário, a darem consistência e largas ao pendor ofensivo dos laterais Pedro Porro e Nuno Mendes.Embora não pertençam ao "onze base", Matheus Nunes, Jovane Cabral e Sporar, com várias presenças no "onze", também deram contributos muito positivos, tal como, em alguns momentos, Bruno Tabata, Gonçalo Inácio, Antunes ou Daniel Bragança.Os "leões" salvaram-se da derrota face ao FC Porto com um golo aos 87 minutos, de Vietto, ganharam ao Benfica com um tento aos 90+2, de Matheus Nunes, e, pelo meio, face ao Sporting de Braga estiveram várias vezes à beira de sofrer antes de marcarem (2-0).Em termos globais, a liderança do Sporting é, porém, indiscutível e, verdadeiramente, só tem uma mancha: bem ou mal, Palhinha viu o quinto amarelo na prova na véspera da ronda 15 e não poderia ter jogado com o Benfica.





FC Porto intermitente







O "onze" de Sérgio Conceição começou muito mal, com apenas 10 pontos somados nas primeiras seis rondas, e acabou a seis pontos dos "leões", muito por culpa dos 17 golos sofridos, o seu pior registo à ronda 17 em mais de 40 anos, desde 1975/76 (20).O ataque, com Taremi em destaque, funcionou melhor, sendo o mais concretizador da prova, com 39 golos, num ciclo com uma série de resultados atípicos, como o triunfo por 4-3 face ao Tondela e os desaires por 2-3 com Marítimo e em Paços de Ferreira.





Benfica irreconhecível







Mesmo em muitos triunfos, com destaque para o 2-1 ao Portimonense, as exibições roçaram o penoso, em nada parecendo uma equipa de Jorge Jesus, num acumular de erros coletivos e também individuais. Também nem um penálti para ajudar.Num ano em que investiram cerca de 100 milhões de euros, os encarnados, que só ganharam um dos últimos seis jogos, estão perdidos, a 11 pontos dos "leões", cinco dos "dragões" e dois do Sporting de Braga. E empatados com o Paços de Ferreira.





Braga, Paços, Vitória e os outros







Os bracarenses viram para a 2.ª volta no pódio, mas com o Benfica a dois pontos, tal como o Paços de Ferreira, a equipa sensação, que, depois de só somar um ponto nas primeiras três rondas, apenas perdeu um – 1-2 na Luz, com um golo aos 90+4 minutos - de 14 jogos.Os pacenses têm, porém, o Vitória de Guimarães, sexto classificado, muito perto, a quatro pontos, e com menos um jogo, num percurso marcado pela invencibilidade em reduto alheio (cinco vitórias e três empates).

Entre o nono, o Nacional, e o último, o Farense, o clube que tem o jogo em atraso com o Vitória, a distância é de somente cinco pontos, sendo que, na presente temporada, o 17.º e o 18.º caem diretamente e o 16.º joga um "play-off" com o terceiro da II Liga.