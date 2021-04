I Liga. Sporting tenta retomar caminho dos triunfos em Faro





Quando faltam oito rondas para o final do campeonato, os verdes e brancos vão tentar, pelo menos, segurar a atual margem nas duas próximas jornadas, para poderem encarar com algum conforto a sempre difícil deslocação a Braga, agendada para a 29.ª ronda.



Em Faro, a partir das 21h00, o Sporting vai defrontar um adversário que continua em zona de despromoção, no 17.º posto, e que nos últimos cinco jogos averbou quatro derrotas e apenas um triunfo, além de não vencer qualquer partida no seu reduto desde 10 de janeiro.



A 27.ª jornada arranca no Estádio do Bessa, a partir das 18h45, com a receção do Boavista ao Paços de Ferreira, duas formações com ambições diferentes e separadas por 10 posições.



Na ressaca da goleada sofrida na receção ao Benfica (5-0), os pacenses, com 44 pontos, querem consolidar o quinto lugar, enquanto os "axadrezados", em 15.º, com 25, continuam envolvidos na luta férrea pela manutenção.



Apesar de se manterem isolados no topo e invictos na prova, os "leões", que somam 66 pontos, somaram igualdades com Moreirense e Famalicão, ambas a um golo, e viram FC Porto (60), segundo classificado, e Benfica (57), terceiro, reduzirem a distância para seis e nove pontos, respetivamente.A 27.ª jornada arranca no Estádio do Bessa, a partir das 18h45, com a receção do Boavista ao Paços de Ferreira, duas formações com ambições diferentes e separadas por 10 posições.Na ressaca da goleada sofrida na receção ao Benfica (5-0), os pacenses, com 44 pontos, querem consolidar o quinto lugar, enquanto os "axadrezados", em 15.º, com 25, continuam envolvidos na luta férrea pela manutenção. Programa da 27.ª jornada:



- Sexta-feira (hoje), 16 abr:



Boavista - Paços de Ferreira, 18h45



Farense – Sporting, 21h00



- Sábado, 17 abr:



Belenenses SAD – Marítimo, 12h45



Moreirense – Tondela, 15h30



Vitória de Guimarães - Santa Clara, 15h30



Benfica - Gil Vicente, 18h00



Nacional - FC Porto, 18h00



Rio Ave - Sporting de Braga, 20h30



- Domingo, 18 abr:



Famalicão – Portimonense, 15h00

Boavista - Paços de Ferreira, 18h45Farense – Sporting, 21h00Belenenses SAD – Marítimo, 12h45Moreirense – Tondela, 15h30Vitória de Guimarães - Santa Clara, 15h30Benfica - Gil Vicente, 18h00Nacional - FC Porto, 18h00Rio Ave - Sporting de Braga, 20h30Famalicão – Portimonense, 15h00