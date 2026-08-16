I Liga. Surto gastrointestinal na equipa do Braga obriga ao adiamento do jogo com o Gil Vicente

O jogo entre as duas equipas minhotas, da segunda jornada da I Liga de futebol, estava marcado para hoje, às 20:30, no Estádio Municipal de Braga.



Em comunicado, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional dá conta de que o jogo é adiando "por comum acordo de ambas as sociedades desportivas, com nova data e hora a definir oportunamente".