Futebol Nacional
1.ª Liga
I Liga. Surto gastrointestinal na equipa do Braga obriga ao adiamento do jogo com o Gil Vicente
O jogo de hoje entre Sporting de Braga e Gil Vicente foi adiado, para uma data a combinar, informou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), com o clube bracarense a dar conta de um surto gastrointestinal na equipa.
O jogo entre as duas equipas minhotas, da segunda jornada da I Liga de futebol, estava marcado para hoje, às 20:30, no Estádio Municipal de Braga.
Em comunicado, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional dá conta de que o jogo é adiando "por comum acordo de ambas as sociedades desportivas, com nova data e hora a definir oportunamente".
Em comunicado, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional dá conta de que o jogo é adiando "por comum acordo de ambas as sociedades desportivas, com nova data e hora a definir oportunamente".