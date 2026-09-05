I Liga: Técnico do Rio Ave quer equipa com "caráter e personalidade” frente ao Santa Clara

“Penso que, sobretudo neste tipo de jogos, temos de demonstrar caráter e personalidade. Até agora, considero que o temos feito e precisamos de o voltar a mostrar nesta partida”, afirmou o técnico grego, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro nos Açores.



Silaidopoulos reconheceu que a equipa esteve abaixo dos seus “padrões” na derrota frente ao Sporting [4-0], considerando que o Rio Ave retirou “as devidas lições” e trabalhou durante a semana para corrigir os problemas apresentados.



“Temos sempre de olhar para a frente, levantar-nos e reagir. É isso que estamos a preparar para fazer frente ao Santa Clara, num jogo difícil e muito exigente, num campo onde é complicado jogar e onde as condições meteorológicas também têm bastante influência”, vincou.



O treinador destacou a organização do conjunto açoriano, sobretudo em bloco médio, e classificou-o como “talvez uma das equipas mais perigosas nas transições ofensivas”, identificando aí um dos principais desafios para os vila-condenses.



“No jogo com o Sporting tivemos vários problemas, sobretudo quando perdíamos a bola e o adversário saía em transição ofensiva. O nosso posicionamento não estava devidamente equilibrado. Temos de estar concentrados, manter o nosso plano e ter atenção a todos os aspetos em que nos podem causar problemas. Mas também temos de ser fiéis aos nossos princípios”, analisou.



Sotiris pediu, por isso, maior cuidado na posse e uma reação rápida às perdas de bola, além de “mentalidade, espírito de luta e coesão”, num encontro em que espera muitos duelos e destacou também a importância das bolas paradas.



O técnico abordou ainda os reforços chegados no fecho do mercado, considerando que aumentam a profundidade e a competitividade do plantel, e revelou que alguns poderão ser convocados para os Açores.



“A maioria deles estava a jogar e tinha minutos nas respetivas equipas. Portanto, em termos físicos, estão preparados para jogar, mas claro que precisam do seu tempo de adaptação ao grupo. Mas alguns deles estarão na convocatória”, explicou.



Quanto aos lesionados Nélson Abbey, Ryan Guilherme, Brandon Aguilera, Miszta e Diogo Nascimento, Silaidopoulos admitiu que "fazem falta”, mas recusou acelerar os respetivos regressos, defendendo que só voltarão quando estiverem totalmente preparados.



O Rio Ave, 13.º classificado com três pontos, joga este domingo no terreno do Santa Clara, quarto com oito, numa partida agendada para as 14:30 locais (15:30 em Lisboa), que terá arbitragem de Anzhony Rodrigues, da Associação de Futebol da Madeira.