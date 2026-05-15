I Liga: Vasco Seabra feliz com "crescimento brutal" na segunda volta

"Não gosto de olhar a 'ses'. Na primeira volta tivemos muitos jogos onde podíamos ter feito mais pontos. No global, gosto de reforçar que temos 25 pontos na segunda volta, demonstrámos um crescimento brutal. Somos a sexta equipa com mais pontos e estamos a lutar para chegar ao oitavo lugar. Foi uma boa época, podia ter sido melhor, acreditamos sempre nisso mas o objetivo foi conseguido", afirmou Vasco Seabra, na antevisão ao encontro.



No final da primeira volta, o Arouca encontrava-se nos lugares de despromoção, depois de uma série de sete jogos sem vencer. Ainda assim, o clube manteve a confiança no técnico e os 'lobos' conseguiram dar a volta ao mau momento.



O treinador, de 42 anos, realçou que foram feitas algumas mudanças a nível tático ao longo da época, para ajudar a "estancar" o momento ofensivo do adversário e analisou a valorização do plantel.



"Fizemos algumas alterações na forma de pressionar ao longo da época para nos tornar mais coesos. Acho que todos se desenvolveram. Mais do que individualizar, prefiro analisar o coletivo e estou muito satisfeito com a evolução. Há outro objetivo que só vamos saber se alcançámos a 31 de agosto, quando percebermos se a equipa conseguiu valorizar a nível de mercado", contou.



Apesar de revelar a importância das vendas para o clube continuar "autossuficiente", Seabra não esconde o desejo de manter a base do plantel.



"Se me perguntarem o que prefiro, prefiro não vender ninguém. O que acredito é que temos jogadores com cláusulas de rescisão que, com a valorização que tiveram, são baixas para o valor atual. Ainda no ano passado vendemos o Chico Lamba. Foi difícil, mas o Arouca vender um jogador por oito milhões é fator de valorização do clube e da equipa técnica", disse.



Relativamente à última jornada do campeonato, o técnico espera um Tondela a "jogar pela vida", com a manutenção em jogo, mas quer um Arouca com "dignidade" e "muito sério".



"O Tondela demonstrou uma ideia de jogo arrojada e claramente vincada. O Gonçalo Feio mudou o paradigma, vêm com motivação das duas vitórias e do empate em Alvalade. Nós vamos lutar pela nossa dignidade. Quando lutamos pela nossa marca, lutamos pelo que somos", afirmou.



Fontán, Puche e João Valido estão fora do último jogo da época que, mal termine, dará início às férias do plantel arouquense.



O Arouca, 10.º classificado, com 39 pontos, recebe o Tondela, 17.º, com 28, no sábado, às 18:00, em jogo sob arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.