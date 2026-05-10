I Liga: Vasco Seabra quer um Arouca com "mais ambição" do que o Gil Vicente

"Sabemos que este ano vamos defrontar um adversário que está a lutar pelo quinto lugar, mas temos de ter mais ambição do que eles. Nós estamos a lutar pela afirmação, aconteça o que acontecer, no final, não podemos deixar uma pinga de suor", disse Vasco Seabra, na antevisão ao encontro.



Apesar de já ter a manutenção garantida e não conseguir chegar aos lugares europeus, o técnico não quer relaxamentos e garante que o Arouca terá de "competir a sério" para conquistar os três pontos.



"Vivemos este clube com uma alma muito grande. As coisas podem correr bem ou mal, acontece com todas as equipas, mas a alma e aura que trazemos tem de ser sempre a mesma. Temos de competir a sério. Se não competirmos a sério contra uma equipa como o Gil Vicente vamos passar mal", afirmou.



O treinador dos 'lobos' espera um "bom jogo" entre duas equipas "com muita alma", contra um Gil Vicente "muito compacto e coeso", com bastante qualidade individual.



Vasco Seabra não estará presente no banco, após ter sido expulso na partida frente ao Santa Clara, mas demonstrou confiança nos seus adjuntos, que têm uma comunicação "muito alinhada" com a sua.



Depois de ter renovado com o Arouca, o técnico revela que a preparação da próxima época iniciou no dia em que terminou o mercado de inverno, mas que, para já, o foco ainda está no campeonato.



"Não temos uma estrutura gigante, mas temos uma estrutura que sabe o caminho que quer trilhar. Se não existisse ambição clara, o clube não ia falar comigo para renovar e eu não aceitava esse desafio. Até 18 de maio tenho um foco muito claro com os meus jogadores e equipa técnica de tentar fazer todos os pontos possíveis. As pessoas responsáveis já estão preocupadas com essa parte, quando acabar a época teremos reuniões", contou.



Lee Hyunju também se encontra suspenso, enquanto João Valido e Miguel Puche estão de fora do jogo devido a lesões.



O Arouca, 11.º classificado, com 36 pontos, visita o Gil Vicente, sexto, com 50, na segunda-feira, às 20:15, em jogo com arbitragem de Miguel Fonseca, da associação do Porto.