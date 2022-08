I Liga. Vitória para o segundo lugar na receção ao Casa Pia

O Vitória de Guimarães, sétimo com seis pontos, aspira ao terceiro triunfo na competição frente aos lisboetas, 10.ºs com quatro, a partir das 19h00, no Estádio D. Afonso Henriques, num encontro que vai ser arbitrado por Hélder Malheiro.



A formação comandada por Moreno tenta voltar às vitórias depois da derrota em Portimão (2-1), depois de ter iniciado o campeonato com as vitórias em Chaves e na receção ao Estoril Praia, ambas pela margem mínima (1-0).



Já o Casa Pia venceu na jornada passada, impondo-se na receção ao Boavista (2-0), depois da derrota, na "casa" emprestada de Leiria, frente ao Benfica (1-0) e do empate no terreno do Santa Clara (0-0), que marcou o seu regresso ao principal escalão.



Dérbi minhoto em Vizela



A encerrar a ronda, a partir das 21h15, Vizela e Gil Vicente protagonizam mais um duelo minhoto na I Liga, quando estão ambas empatadas na classificação, entre os 10.ºs classificados, com quatro pontos e não vencem há dois jogos.



O anfitrião Vizela empatou na jornada passada em Chaves (1-1) e perdeu em casa frente ao campeão FC Porto (1-0), depois de ter vencido na primeira ronda no terreno do Rio Ave (1-0).



Idêntico percurso tem o Gil Vicente, que chega a este encontro na ‘ressaca’ do afastamento da fase de grupos da Liga Conferência Europa e depois de ter vencido em casa o Paços de Ferreira na ronda inaugural (1-0), mas perdido em Arouca (1-0) e empatado em casa com o Famalicão (0-0).



O embate entre Vizela e Gil Vicente vai ser arbitrado por Manuel Oliveira.



A edição da I Liga é liderada pelo Sporting de Braga, com 10 pontos, mais um do que o campeão FC Porto, e do que o Benfica, que recebe na terça-feira o Paços de Ferreira, num jogo em atraso da terceira jornada, e do que o Portimonense.



Resultados da quarta jornada:



Paços de Ferreira – Estoril Praia, 3-0



Marítimo – Portimonense, 0-1



Boavista – Benfica, 0-3



Sporting – Desportivo de Chaves, 0-2



Famalicão – Santa Clara, 1-0



Arouca – Sporting de Braga, 0-6



Rio Ave – FC Porto, 3-1