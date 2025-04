Ian Cathro assume que celebrar manutenção com fogo-de-artifício "não vale nada"

Na antevisão ao embate com o AVS, que abrirá a 28.ª jornada do campeonato, o treinador assimiu que o desafio “vale mais” para o emblema da Linha de Cascais, que para o seu opositor, ao contrário do que poderá sugerir a classificação.



O Estoril Praia ocupa um tranquilo nono lugar, com 36 pontos, enquanto o AVS está num preocupante 16.º lugar, que obriga à disputa de um play-off de permanência na I Liga, em igualdade pontual com o Estrela da Amadora, com 23 pontos. Ainda assim, Ian Cathro não se mostra confortável e pede mais aos seus comandados.



“Não quero viver num mundo em que quando ganhamos um jogo contra o Rio Ave e chegámos aos 34 pontos, há fogo-de-artifício. Isso para mim não vale nada, temos de acabar com isso. Temos de trabalhar todos os dias com uma exigência muito maior”, afirmou, perentório.



O treinador pediu ainda que esta ideia de constante exigência seja partilhada por todos aqueles que acompanham o clube, desde jogadores, ‘staff’ e administração até aos adeptos, apesar de compreender a importância dada à marca pontual de 34 pontos e à permanência no escalão principal.



“Não podemos viver num mundo em que possamos ir a um jogo mais tranquilos por causa disto ou aquilo, porque não queremos isso, queremos muito mais e é preciso que toda a gente dentro do clube entenda e vá connosco. Respeito muito a importância e a história dos últimos anos, por exemplo, os 34 pontos. Entendo, mas não pode ser assim”, reiterou.



Ian Cathro projetou ainda que considera justificável celebrar com fogo-de-artifício um feito como uma qualificação europeia e promete tudo fazer para que esse dia venha a chegar para os ‘canarinhos’.



“Na próxima vez que houver fogo-de-artifício é porque estamos a procurar os passaportes para poder ir fazer eliminatórias [competições europeias]. Esse sim merece um momento de fogo-de-artifício, mas ainda não estamos aí, ainda não conseguimos nada e temos muito trabalho para fazer nestes sete jogos”, apontou, determinado em manter o seu plantel ativo para as jornadas que restam disputar-se.



Ian Cathro anunciou ainda que o guarda-redes Joel Robles continuará ausente, ainda a recuperar de uma lesão na região lombar, preferindo não antecipar qualquer data para o seu regresso.



O Estoril Praia defronta na sexta-feira, no Estádio do Clube Desportivo das Aves, na Vila das Aves, o AVS, em jogo da 28.ª jornada da I Liga, marcado para as 20:15 e que será dirigido pelo árbitro André Narciso, da associação de Setúbal.