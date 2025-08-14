Ian Cathro critica indefinição do calendário da I Liga





(Com Lusa)

“Defendo sempre a qualidade do futebol português, mas hoje é mais difícil porque também quero muito saber quando vamos jogar o nosso jogo da terceira jornada [com o Santa Clara] e onde vamos jogar o jogo da quarta jornada [com o Tondela], porque ao dia de hoje não faço a mínima ideia”, apontou o treinador escocês, em conferência de imprensa.O Santa Clara, que procura hoje assegurar a passagem ao play-off da Liga Conferência, perante o Larne, equipa que já venceu na primeira mão por 3-0, é o adversário do Estoril na terceira jornada do campeonato, agendada para o fim de semana de 23 e 24 de agosto, e Cathro rejeita, desde já, a possibilidade de esse encontro se realizar numa data FIFA, por altura de jogos de seleções.“Foi sugerido jogarmos a terceira jornada numa data FIFA, mas isso é impossível, porque temos jogadores nas seleções e eu prometi levar a minha filha à Disneyland”, disse em tom divertido, mas frisando que a equipa da Linha não aceita jogar nessa data.Relativamente ao duelo da quarta jornada, em que os estorilistas visitam o Tondela, o treinador sublinha o caricato da situação, tendo em conta a incerteza quanto ao local do encontro que se disputa no fim de semana de 30 e 31 de agosto, já que, este sábado, os beirões vão realizar o seu primeiro encontro em casa em Rio Maior, com o Famalicão, face ao mau estado do relvado do Estádio João Cardoso.“Já marcámos quatro hotéis porque não sabemos onde vamos jogar com o Tondela. Defendo o campeonato português, mas quando há situações destas temos de as denunciar”, salientou o técnico.