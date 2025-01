Ian Cathro defende que todo o grupo teve "influência" no êxito do Estoril Praia

"Acho que quem começou os últimos dois jogos teve importância e quem entrou nesses dois jogos também teve importância e influência nas vitórias", afirmou, satisfeito, o técnico 'estorilista' na conferência de antevisão à deslocação a Barcelos pra defrontar o Gil Vicente, que se segue a três vitórias consecutivas dos seus comandados.



O Estoril Praia venceu nas suas últimas deslocações, perante Estrela da Amadora (4-2) e Santa Clara (3-2), mas Ian Cathro considera que tal não se deveu à resolução de qualquer bloqueio mental. Ao invés, considerou que cada partida tem uma história diferente.



"Cada momento da nossa vida é diferente e nós procuramos ser melhores, melhorar e fazer tudo para que possamos crescer todos juntos e também para que sejamos uma equipa capaz de trazer o carinho e a alegria das pessoas em verem esta equipa jogar. É um dos nossos objetivos para o nosso futuro, que as pessoas gostem de nos ver jogar. É o que estamos a demonstrar", acrescentou o treinador, definindo a sua prioridade.



Ian Cathro recusou ainda particularizar, recusando-se a confirmar se Alejandro Marqués, melhor marcador do Estoril Praia na I Liga, com sete golos marcados, poderá estar de regresso à titularidade, após três partidas como suplente utilizado.



"Nunca respondo a essas perguntas, e não vou começar hoje. Será em função da equipa e amanhã (sábado), às 18:00, eles vão sair para o campo e não vou dizê-lo aqui", declarou, antes de anunciar que o defesa Kévin Boma está apto a integrar a convocatória. O central togolês surgia como única dúvida num plantel que não apresenta qualquer indisponível, sem lesões ou castigos.



O Estoril Praia, que ocupa o oitavo lugar, com 24 pontos, defronta o Gil Vicente, 11.º da classificação, com 22, no estádio Cidade de Barcelos, no sábado, às 18:00, num jogo com arbitragem de Iancu Vasilica, da associação de Vila Real.