Ian Cathro diz que Estoril “sabe ganhar” e o vai mostrar frente ao AVS

“Ainda não ganhámos nesta fase da época, tal como no ano passado, mas, na época anterior, éramos uma equipa nova. Este momento não pode ser olhado da mesma forma, porque esta equipa já ganhou e sabe ganhar. Já ganhámos muitas vezes e vamos ganhar muitas vezes. Era melhor já termos essas vitórias, mas não é assim e temos de saber lidar com essa realidade”, sublinhou o treinador escocês na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com os avenses.



O técnico, que orienta o Estoril Praia pela segunda época, frisou que a equipa mantém “a humildade e honestidade”, e está a trabalhar para controlar os vários momentos do jogo.



“Há momentos em que uma equipa pode não estar a trabalhar tão bem e não consegue resultados. São momentos difíceis. Mas também há momentos em que está a trabalhar bem e os resultados não surgem. Nós estamos a trabalhar bem, a continuar o nosso processo, com muita atitude e humildade, mas também muita ambição para o que queremos para o futuro”, explicou o treinador dos ‘canarinhos’.



Sobre o adversário da quinta jornada do campeonato, o AVS, Cathro destacou as competências defensivas da equipa orientada por José Mota.



“Vamos defrontar uma equipa com um processo muito bem definido na parte defensiva, conseguimos perceber que há um processo sólido e boa atitude para defender. É um adversário que não vai baixar os braços e, no momento ofensivo, vai procurar dinâmicas inovadoras, com jogadores criativos. Podemos dizer que é uma equipa em evolução, mas é uma boa equipa”, elogiou o treinador de 39 anos.



Sem jogadores ao cuidado do departamento médico e com os internacionais de regresso à Amoreira, Cathro destacou a importância de ter o grupo todo junto pela primeira vez.



“Na quinta-feira tivemos o primeiro treino com todos os jogadores juntos, alguns ainda em recuperação, mas tivemos a sorte de ninguém regressar lesionado. Temos verdadeiramente um grupo que sabe trabalhar junto, há muita entreajuda, e precisamos de todos para crescer e construir um clube melhor e mais estável”, terminou o escocês.



O Estoril Praia, 15.º classificado, com dois pontos, joga no sábado, às 15:30, no Estádio António Coimbra da Mota, frente ao AVS, 17.º, com apenas um ponto, numa partida que será arbitrada por Diogo Rosa, da associação de Beja.

