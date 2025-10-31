Ian Cathro promete Estoril “confiante e sem medo” na visita ao Rio Ave

“Temos os pontos e os resultados de um Estoril normal. Mas queremos fazer mais. Nos últimos 14 meses anunciámos um caminho, um projeto e uma liderança que foi diferente do normal. Mostrámos uma mentalidade diferente, um futebol interessante e todo esse processo criou expetativas mais altas. Temos de lidar com isso, sabendo que no futebol vivemos de resultados. Temos a vantagem de ir jogar sem medo, com confiança e a nossa mentalidade muito visível”, sublinhou, na conferência de antevisão ao encontro.



Sem rodeios, Cathro assumiu que o objetivo é ganhar aos vilacondenses, mas recusou que o jogo seja decisivo.



“Eu próprio estou farto do discurso de que praticamos um bom futebol e devíamos ter mais pontos. Temos de entrar para ganhar no primeiro minuto de jogo. O objetivo é ganhar, mas tenho a certeza de que o sol vai embora no fim do dia e no dia seguinte volta a nascer. Temos uma confiança fora do normal para os pontos que temos na tabela. Trabalhámos bem e o resultado logo se vê”, afirmou o técnico.



Quanto ao adversário deste sábado, Cathro apontou que “é uma equipa que também está em crescimento”.



“Vão percebendo cada vez mais e melhor as dinâmicas que existem na equipa. Vejo uma equipa com mais solidez defensiva, mais organizados e jogadores com boa química. Vão criar-nos problemas, mas o mais importante é a nossa capacidade”, garantiu o escocês.



O Estoril Praia, 15.º classificado, com sete pontos, visita este sábado, às 18:00, o Rio ave, no Estádio do Rio Ave Futebol Clube, oitavo, com 11 pontos, numa partida que será arbitrada por Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.