Ian Cathro promete Estoril focado em ganhar ao Casa Pia desde o primeiro minuto

“Estou um pouco revoltado, pois sinto que os jogadores e os adeptos mereciam ter mais pontos. Havia expetativas mais altas para esta equipa, também sentimos isso, mas temos de lidar com o facto de termos poucos pontos. Faltam 27 jogos e em todos vamos entrar para ganhar (…) Temos de mostrar a toda a gente que não vamos jogar com medo”, afirmou o treinador ‘canarinho’ em conferência de imprensa de antevisão à partida com os ‘gansos’.



Apesar da “pressão” dos resultados, o escocês diz que a equipa está “estável” e confia no caminho que o clube está a trilhar.



“Se temos coragem depois de ganhar cinco jogos, precisamos da mesma postura quando não os ganhamos. Nos próximos jogos acredito que vamos melhorar, mas não mudaremos a nossa postura. Sabemos o que temos pela frente, com convicção completa no crescimento da equipa e do clube. Quando temos este foco, há pouco espaço para outros pensamentos”, frisou.



Quanto ao Casa Pia, o treinador que orienta o Estoril pela segunda época afirma que se trata de uma formação “competitiva e equilibrada”.



“Vejo uma continuação da época passada, com uma equipa muito competitiva, muito robusta, com comportamentos diferentes em função da fase do jogo. Tem boas armas ofensivas, sabe tirar proveito dos colegas e é uma equipa muito equilibrada e competitiva, difícil de dominar”, definiu Ian Cathro.



Numa mensagem para os adeptos, o treinador disse que não acredita em “lugares comuns” e deixou a garantia de que não está na Amoreira para dar o salto, mas sim para construir algo maior.



“Os adeptos sabem que têm alguém a liderar a equipa que vai fazer tudo para fazer crescer o Estoril. Não estou aqui para dar o salto. Estamos a tentar criar um modelo diferente e vai haver altos e baixos. Estou aqui para construir algo mais resiliente, que ajude o clube para três ou quatro anos mais à frente. temos de ganhar o próximo jogo, mas criar também uma base mais estável”, concluiu o treinador.



O Estoril Praia, 15.º classificado, com cinco pontos, visita na sexta-feira, às 20:15, no Estádio Municipal de Rio Maior, o Casa Pia, 14.º, com sete, numa partida que será arbitrada por Luís Filipe, da associação de Lisboa.