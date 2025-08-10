Ian Cathro promete “melhor versão” do Estoril frente ao Estrela da Amadora

“É um jogo completamente diferente. Jogadores completamente diferentes e temos ambos zero pontos. É o interessante do início de uma nova época”, começou por dizer Ian Cathro, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro.



A iniciar a segunda época ao comando dos estorilistas, Cathro reconhece que o arranque da última época foi onde o Estoril desperdiçou mais pontos, mas rejeita pensar mais adiante do que o confronto com os ‘tricolores’.



“Temos de viver no momento, no presente, e desfrutar ao máximo. Temos de apresentar a melhor versão todos os dias. Por isso não penso no futuro, penso só em dar o máximo neste primeiro jogo”, sublinhou o escocês.



Satisfeito com o plantel, que manteve grande parte dos elementos do último ano, Ian Cathro admite que ainda há acertos a fazer, mas “sem sobressaltos”.



“Vamos tentar continuar no nosso processo, com a ambição de fazer um Estoril diferente. O primeiro passo foi manter a base do grupo, isso foi fundamental e conseguimos fazê-lo. Seria bom estar tudo feito, mas essa não é a nossa realidade e temos de aguardar para equilibrar o grupo. Não vale a pena chorar, estamos cá para resolver os problemas”, concluiu o treinador dos estorilistas.



O Estoril Praia joga na segunda-feira, às 18:45, no Estádio António Coimbra da Mota, frente ao Estrela da Amadora, numa partida que será arbitrada por Anzhony Rodrigues, da associação da Madeira.