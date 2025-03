Ian Cathro rejeita baixas do Sporting como efeito facilitador para Estoril Praia

“Temos um objetivo constante, que é tentar melhorar todos os dias para se conseguir criar e construir um Estoril Praia diferente, mais estável e preparado, e cada vez mais conseguirmos mostrar um futebol que as pessoas gostam de ver. É o nosso objetivo e vamos continuar com isso até ao final. Assim é que vamos conseguir coisas”, apontou.



Em conferência de imprensa de antevisão à visita ao campeão nacional, o treinador escocês realçou que “cada jogo tem a sua história e circunstâncias”, o que leva a uma idêntica preparação durante a semana, sem ligar a ausências no adversário.



“O Sporting tem problemas, mas também é o campeão. Temos de chegar e entrar bem desde o início. Queremos jogar bem, pressionar e melhorar em todos os momentos do jogo. Não tem importância nenhuma. Queremos ser melhores a cada dia, às vezes nós vamos conseguir, outras vezes não, mas espero que as pessoas possam ver um grande jogo e que os nossos adeptos gostem de ver esta equipa a jogar. Existirão 11 jogadores bons do outro lado e nós queremos fazer parte de um grande jogo”, frisou o treinador.



Ian Cathro lembrou o jogo da primeira volta, em que os ‘canarinhos’ perderam em casa por 3-0 frente ao Sporting, considerando que agora as duas equipas vivem “um momento diferente”, logo pela mudança técnica nos ‘leões’, liderados por Rui Borges.



“É um jogo completamente diferente. Não sei se temos mais confiança agora. O fator de viver no presente e trabalhar sempre com os pés na terra não permite olhar para o passado e lembrar como é que foi. O que tem importância é a preparação hoje”, disse.



Ian Cathro sofreu alguma contestação na etapa inicial da temporada, mas manteve-se no cargo e é agora um dos quatro treinadores que permanecem no mesmo clube na I Liga desde o início da época, refletindo-se no grande momento que o clube atravessa.



“Queremos criar um estilo diferente, com a ideia do treinador dentro da ideia para o clube. Vai acontecer e é preciso mais tempo para conseguir esse objetivo. A mudança constante acho que não faz muito sentido. Obviamente que é preciso mudar às vezes, quando se atinge algum limite, mas acredito que isso não resolve as coisas”, sublinhou o escocês, que confirmou ainda o defesa Fabrício Garcia como a única baixa, por lesão.



O Estoril Praia, oitavo, com 34 pontos, visita o líder Sporting, com 53, na segunda-feira, às 20:15, em encontro da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com a arbitragem de Hélder Carvalho, da associação de Santarém.