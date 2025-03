Ian Cathro vê Estoril Praia "a melhorar" na I Liga desde o início da temporada

“Andamos desde o dia 1 de julho a melhorar, com mais tempo juntos, mais trabalho em campo, mais conversas, com momentos difíceis, que também são necessários para depois crescer, entender e criar a nossa atitude, a nossa maneira de ver as coisas escolher, a nossa mentalidade a nossa forma de estar quando estamos juntos”, considerou o técnico escocês, na antevisão ao jogo de sábado frente ao Farense.



Satisfeito com o rendimento apresentado pelo conjunto que lidera, o britânico assumiu sentir orgulho da atitude e do trabalho da equipa em campo, e manifestou vontade de continuar a progredir, nomeadamente na receção ao conjunto algarvio.



Nessa partida, Ian Cathro não contará com Xeka e João Carvalho, ambos castigados, mas não desvendou se o espanhol Jandro Orellana será um dos escolhidos para ocupar uma das vagas em aberto.



“Vamos olhar para o jogo como sempre olhamos. Nós sabemos que quem começa o jogo não vai ser igual a quem acaba o jogo e temos de ter momentos diferentes, vai ser precisa uma cara diferente em momentos do jogo”, disse.



Apesar de não contar com dois elementos que se têm revelado preponderantes para as manobras do Estoril Praia, o treinador assegurou que os jogadores escolhidos para os substituir estarão preparados para dar resposta, e que o emblema da Linha de Cascais não se ressentirá dessas alterações forçadas.



“Obviamente, olhamos mais para as características de quem joga, as dinâmicas que podemos ter e, como os jogadores não são iguais, vamos tentar provocar algumas coisas diferentes”, prometeu, não revelando as suas escolhas para a partida.



Além dos dois nomes confirmados na lista de indisponíveis, Fabrício Garcia, em fase final de recuperação a um problema físico, mantém-se em dúvida para a partida, podendo integrar as contas e concorrer por uma das vagas no ‘onze’ estorilista caso seja dado como apto em tempo útil.



O Estoril Praia é oitavo da tabela, com 34 pontos, e vai receber o Farense, 17.º e penúltimo classificado, com 16, no estádio António Coimbra da Mota no sábado, às 18:00, num jogo que terá arbitragem de António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria.