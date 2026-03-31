Ibrahima Ba prolonga contrato com o Famalicão até 2030

O médio senegalês, que chegou na época passada proveniente dos franceses do Valenciennes, iniciou o percurso nos sub-23, adaptando-se à nova realidade competitiva antes de se afirmar na equipa principal, pela qual se estreou no final da última temporada.



Na presente época, Ba consolidou o seu espaço no plantel principal, somando 20 jogos e um golo.



As boas exibições valeram-lhe também reconhecimento individual, tendo sido eleito um dos melhores jovens da I Liga no mês de fevereiro.



Em declarações divulgadas pelo clube, o jogador mostrou-se satisfeito com a renovação, destacando as condições encontradas em Famalicão para evoluir.



“Muito feliz por ter renovado contrato com o Futebol Clube Famalicão, clube que me permitiu desenvolver as minhas capacidades e proporciona todas as condições para que evolua para um futebol de alto nível”, afirmou.



O médio destacou ainda a qualidade dos colegas de posição e o apoio da equipa técnica e da administração, agradecendo a confiança.



“Sinto o clube como se fosse a minha casa e só posso estar feliz por ter assinado um novo contrato”, referiu.



Ibrahima Ba assumiu ainda ambição para o futuro, depois de já se ter estreado e marcado na I Liga.



“Cumpri o sonho de me estrear na I Liga, fazer um golo no campeonato, e agora tenho mais sonhos para cumprir. Sei que estou no clube certo para os conseguir”, disse.



Aos adeptos, deixou uma promessa: “Vou deixar tudo em campo pelo nosso símbolo. Espero fazer os adeptos tão felizes como estou por representar este clube”.