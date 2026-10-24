II Liga: Académica goleia Leixões reduzido a 10 durante praticamente todo o jogo

Divididos pelas duas partes, os golos foram apontados por Leandro Silva, de grande penalidade, aos 14 minutos, Jean Sinisterra, aos 36 e 81, e Amadou Coundoul aos 49.



Com este resultado, a Académica segue, de forma provisória, em terceiro, com 15 pontos, a dois do Lusitânia de Lourosa, com menos um jogo, e a três do Sporting B.



Já o Leixões, que não vence há três jogos na prova, é 10.º, com 10 pontos.



Logo aos quatro minutos, o defesa do Leixões Amadú Baldé viu o cartão vermelho direto por entrada dura sobre Jean Sinisterra na zona do meio-campo do Estádio Cidade de Coimbra.



A partir daquele momento, a Académica pressionou mais no ataque e beneficiou de uma grande penalidade aos 12 minutos, por mão de Hugo Faria num cruzamento de Afonso Rodrigues.



Na conversão do castigo máximo, Leandro Silva abriu o ativo, aos 14 minutos, atirando a bola para o lado oposto do guarda-redes da formação de Matosinhos.



A ‘briosa’ chegou ao 2-0, aos 36 minutos, num grande golo Jean Sinisterra, num remate em arco dentro de área, após combinação com Zohi.



O Leixões rematou pela primeira vez à baliza adversária quando acabava a primeira parte.



Apesar de ter jogado mais esticado no campo, o Leixões sofreu mais dois golos no segundo tempo, primeiro por Amadou Coundoul, aos 49 minutos, num chapéu ao guarda-redes de fora de área, e depois por Jean Sinisterra, que bisou na partida, aos 81 minutos, na sequência de vários ressaltos na pequena área.



Até final do jogo a Académica geriu o resultado, com a equipa nortenha a tentar o golo de honra.







Jogo no Estádio Cidade de Coimbra.



Académica – Leixões 4-0.



Ao intervalo: 2-0.







Marcadores:



1-0, Leandro Silva, 14 minutos (grande penalidade).



2-0, Jean Sinisterra, 36.



3-0, Amadou Coundoul, 49.



4-0, Jean Sinisterra, 81.







Equipas:



- Académica: Victor Braga, Ricardo Teixeira, Guilherme Silva, Kaká (Hélder Lopes, 77), Xavi Grande, Jean Sinisterra (Hugo Nunes, 85), Leandro Silva (Marcos Paulo, 65), Leverton Pierre, Afonso Rodrigues, Zohi (Rui Gomes, 65) e Amadou Coundoul (Ilies Fauré, 77).



(Suplentes: Nuno Macedo, Carlos Alves, Kauan Conceição, Ni Rodrigues, Hélder Lopes, Hugo Nunes, João Oliveira, Marcos Paulo, Rui Gomes, Ilies Fauré, Martim Tavares e Alioune Mané).



Treinador: António Barbosa.



- Leixões: Igor Stefanovic, Paulinho, Matheus Costa, Hugo Faria, Serif Nhaga, Cláudio Araújo (Jamerson, 89), Amadú Baldé, Salvador Agra (João Assunção, 46), Bryan Róchez (Luccas Paraizo, 78), Bica e Rafael Barbosa (Arthur Baggio, 77).



(Suplentes: Caio Secco, Fernando Fonseca, Semeu Commey, Simãozinho, Alysson, Jamerson, Arthur Baggio, João Assunção, Kaique Rodrigues, Luccas Paraizo, Rúben Pina e Roka).



Treinador: Carlos Fangueiro.







Árbitro: João Pinheiro (AF Braga).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Kaká (59) João Assunção (61) e Afonso Rodrigues (86). Cartão vermelho direto para Amadú Baldé (04).



Assistência: 3.796 espetadores.