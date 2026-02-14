II Liga: Académico de Viseu goleia Oliveirense e mantém lugar de subida direta

Numa tarde com algum sol, e com 1.799 espetadores nas bancadas do Estádio do Fontelo, foi a Oliveirense quem se adiantou no marcador, por Pedro Martelo, aos 31 minutos, com os beirões a restabelecerem a igualdade aos 45+5, por intermédio de Anthony Correia, que bisou aos 66, com André Clóvis também a bisar, com golos aos 87 e aos 90+3.



A primeira parte foi repartida, entre duas equipas sem grandes preocupações defensivas.



Aos 20 minutos, Sérgio Guelho assinalou grande penalidade, por carga de Sabino sobre Zamora, mas, na conversão, André Clóvis rematou fraco e denunciado, permitindo a defesa de Ricardo Ribeiro.



Onze minutos volvidos, foi a Oliveirense a adiantar-se no marcador na sequência de um livre direto, com Bruno Brígido a não conseguir segurar o remate de Vasco Santos e Pedro Martelo, muito rápido, a aproveitar a falha do guarda-redes do Académico de Viseu.



Já no último dos cinco minutos de compensação da primeira parte, os viseenses restabeleceram a igualdade, com Anthony Correia, de cabeça, a marcar na sequência de um pontapé de canto.



Central academista consumou a reviravolta, aos 66 minutos, e a papel químico do primeiro golo, de novo de cabeça e na sequência de um pontapé de canto.



Os comandados de Sérgio Fonseca ainda fariam mais dois golos, o primeiro aos 87 minutos e de novo na sequência de um canto com André Clóvis, ao segundo poste, a finalizar após desvio de Ruben Pereira e o 4-1 final já aos 90+3, com o melhor marcador do campeonato, a isolar-se e a fazer o seu 18 golo na prova.



Com este resultado, o Académico de Viseu mantém o segundo lugar da classificação, com 38 pontos. Já o Oliveirense, que soma 25 pontos, ocupa provisoriamente a 14.ª posição da tabela da II Liga.



Jogo no Estádio do Fontelo, em Viseu.



Académico de Viseu – Oliveirense 4-1.



Ao intervalo: 1-1.



Marcadores:



0-1, Pedro Martelo, 31 minutos.



1-1, Anthony Correia, 45+5.



2-1, Anthony Correia, 66.



3-1, André Clóvis, 87.



4-1, André Clóvis, 90+3.



Equipas:



- Académico de Viseu: Bruno Brígido, Robinho, Michelis, Anthony Correia (Ruben Pereira, 83), Gu Costa, Luís Silva (Ceitil, 62), Messeguem, Kharaman (Samba Koné, 76), João Guilherme (Gohi, 62), Álvaro Zamora (Simão Silva, 76) e André Clóvis.



(Suplentes: Sampaio, Igor Milioransa, Ruben Pereira, Samba Koné, Ceitil, Gohi, Tomás Silva, Steczyk e Simão Silva).



Treinador: Sérgio Fonseca.



- Oliveirense: Ricardo Ribeiro, João Silva, Vasco Santos (Amadou Diallo, 72), Frederico Namora, Armando (Lucas Souza, 90), Tiago Brito, Sabino (Gustavo Nascimento, 63), Foe Ondoa, Bruno Silva, Adriano (Kohtaro, 63) e Pedro Martelo (Joanderson, 63).



(Suplentes: Nitai Greis, Bura, Joanderson, Diogo Pereira, Amadou Diallo, Lucas Souza, Gustavo Nascimento, Luís Bastos e Kohtaro).



Treinador: Nuno Silva.



Árbitro: Sérgio Guelho (AF Guarda).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Sabino (25), Luís Silva (30), Pedro Martelo (41), João Silva (47), Messeguem (71) e Tiago Brito (84).



Assistência: 1.799 espetadores.

