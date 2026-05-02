II LIga. Académico de Viseu marca passo com nulo frente ao Vizela

Os viseenses terminam a ronda no segundo lugar, com 55 pontos, e vão agora aguardar pelos resultados do Torreense (50 pontos), que joga na segunda-feira em casa frente ao Penafiel, e da União de Leiria (49 pontos), que no domingo recebe o Farense.



O Vizela soma 48 pontos e mantém-se na corrida ao play-off de promoção, já que, nas duas jornadas finais, vai receber a União de Leiria e jogar em Torres Vedras frente ao Torreense.



A primeira parte foi equilibrada, embora com os beirões mais assertivos nas aproximações à área adversária, perante um Vizela que apostou em sair de Viseu com pontos, mais preocupado em fechar os caminhos para a baliza do que em atacar.



Aos oito minutos, André Clóvis cruzou na direita, com Messeguem a chegar um pouco tarde para desviar para a baliza, já com o guarda-redes Gomis fora do lance.



O Vizela só de bola parada conseguia aproximar-se da baliza de Domen Gril e, num canto, aos 23 minutos, após uma carambola, Luís Rocha cabeceou com perigo, mas a bola saiu ligeiramente por cima da barra.



A melhor oportunidade do primeiro tempo aconteceu já aos 44 minutos, com Gu Costa a aparecer em boa posição ao segundo poste, após cruzamento de João Guilherme, mas Jojó ofereceu o corpo à bola e conseguiu evitar o golo dos viseenses.



No segundo tempo, brilhou Gomis na baliza da formação minhota, ao negar o golo a Zamora, aos 61 minutos, na sequência de um canto, e, três minutos depois, segurou o nulo com uma grande defesa após um cabeceamento de João Guilherme.