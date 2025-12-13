II Liga: Académico de Viseu reforça candidatura à subida com triunfo sobre Farense

João Guilherme foi a figura do encontro, ao assinar um 'bis', com golos aos 40 e 73 minutos, enquanto Álvaro Zamora fechou a contagem, aos 80, garantindo mais três pontos para os beirões.



O encontro arrancou a um ritmo baixo, condizente com a tarde fria que se fazia sentir em Viseu. A primeira ocasião surgiu apenas aos 15 minutos, num lance fortuito em que Domen Gril tentou aliviar a bola, que embateu em Sangaré e saiu pela linha de fundo, sem perigo. Aos 37, o Farense esteve perto de marcar, com um remate forte de Sangaré, de fora da área, travado por uma boa defesa do guarda-redes esloveno.



O golo inaugural apareceu aos 40 minutos, numa transição rápida conduzida por Khararam, que assistiu João Guilherme. O extremo brasileiro, descaído sobre a direita, rematou forte e cruzado, batendo Brian Araújo.



No segundo tempo, Silas tentou dar outra dinâmica ao Farense com as entradas de Dário e Rui Costa, mas voltou a ser o Académico a marcar. Aos 73 minutos, Messeguem isolou João Guilherme, que finalizou com classe para o 2-0. Aos 80, Álvaro Zamora sentenciou o resultado, num lance em que Brian Araújo foi mal batido, deixando a bola passar sob o corpo.



Com este triunfo, o Académico de Viseu segue no quarto lugar, com 25 pontos, enquanto o Farense ocupa, provisoriamente, a oitava posição, com 19.



Jogo no Estádio do Fontelo, em Viseu.



Académico de Viseu – Farense, 3-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, João Guilherme, 40 minutos.



2-0, João Guilherme, 73.



3-0, Álvaro Zamora, 80.



Equipas:



- Académico de Viseu: Domen Gril, Robinho (Tomás Domingos, 68), Michelis, Anthony Correia, Gu Costa (Pedro Barcelos, 86), Luís Silva (Tomás Silva, 86), Messeguem, Kharaman (Rodrigo Guedes, 90+1), João Guilherme (Simão Silva, 86), Álvaro Zamora e André Clóvis.



(Suplentes: Bruno Brígido, Tomás Domingos, Pedro Barcelos, Rodrigo Guedes, Rúben Pereira, Samba Koné, Gohi, Tomás Silva e Simão Silva).



Treinador: Sérgio Fonseca.



- Farense: Brian Araújo, Toni Herrero, Rúben Fernandes, Franco Romero, Cláudio Falcão, Yannick Semedo (Rafael Teixeira, 79), D’Agrelia (Jaime Pinto, 71), Fran Delgado, Candeias (Dário, 63), Bruno Almeida (Miguel Menino, 79) e Sangaré (Rui Costa, 63).



(Suplentes: Tannader, Rui Costa, Miguel Menino, Dário, Gio, Jaime Pinto, Duarte Furtado, Assane Dione e Rafael Teixeira)



Treinador: Silas.



Árbitro: Luís Godinho (AF Évora).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Candeias (44), Franco Romero (50), D’Agrelia (54), Robinho (59), Luís Silva (71) e Michelis (84).



Assistência: 1.571 espetadores.

