II Liga: Académico reencontra caminho da subida com vitória frente ao Feirense

André Clóvis abriu o marcador aos 20 minutos, assinando o seu 22.º golo da temporada, com Mortimer, aos 49, e Luís Silva, aos 73 minutos, a garantirem três pontos preciosos para os viseenses, rumo ao objetivo da subida de divisão.



Com esta vitória, o Académico de Viseu mantém-se no segundo lugar, agora com 53 pontos, em posição de subida direta à I Liga, enquanto o Feirense ocupa, provisoriamente, o nono lugar, com 30 pontos.



A primeira parte foi equilibrada, com o golo do avançado brasileiro a fazer a diferença, num remate forte de fora da área, com a bola ainda a desviar em Emanuel Moreira, acabando por trair o guarda-redes Altube.



Em desvantagem, o Feirense procurou aproximar-se da baliza de Domen Gril, mas apenas conseguiu criar perigo em lances de bola parada, com Nketia, num livre direto, a obrigar o esloveno a uma defesa difícil.



No segundo tempo, o golo do espanhol Mortimer, logo aos 49 minutos, foi um duro golpe nas ambições dos fogaceiros e um tónico para os viseenses, que ficaram mais tranquilos depois das duas derrotas nas jornadas anteriores, em casa por 1-0 frente ao Felgueiras e em Penafiel, por 4-3.



Domen Gril foi praticamente um espetador, já que o Feirense revelou-se inofensivo, e o golo de Luís Silva, de cabeça, na sequência de uma bola parada, sentenciou o encontro.







Jogo no Estádio do Fontelo, em Viseu.



Académico de Viseu – Feirense, 3-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-, André Clóvis, 20 minutos.



2-0, Mortimer, 49.



3-0, Luís Silva, 73.







Equipas:



- Académico de Viseu: Domen Gril, Robinho, Rúben Pereira, Anthony Correia (Pedro Bsrcelos, 85), Gu Costa, Luis Silva (Ceitil, 75), Messeguem, Kharaman, Mortimer (Gohi, 65), Álvaro Zamora (Simão Silva, 65) e André Clóvis (Steczyk, 75).



(Suplentes: Bruno Brígido, Tomás Domingos, Pedro Barcelos, Ceitil, Samba Koné, Gohi, João Guilherme, Steczyk e Simão Silva).



Treinador: Sérgio Fonseca.



- Feirense: Altube, Jojó (Gaston, 75), Pedro Mendes (Gui Meira, 59), António Leal, Emanuel Moreira, Zé Ricardo, Samad, Doumbia (Pedrinho, 59), Luís Gustavo, Tiago Ribeiro (Luís Santos, 82) e Nketia (Klimov, 75).



(Suplentes: Francisco Meixedo, Robinho, Bruno Silva, Gaston, Klimov, Miguel Correia, Luís Santos, Pedrinho e Gui Meira)



Treinador: Ricardo Costa.



Árbitro: Hélder Malheiro (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para André Clóvis (26), Jojó (36), Álvaro Zamora (38), Zé Ricardo (54), Emanuel Moreira (79).



Assistência: 4.828 espetadores.