II Liga: André Clóvis garantiu o triunfo do Académico frente ao Desportivo de Chaves

Três pontos preciosos para os beirões, empenhados em afastar-se dos lugares do fundo da tabela, com André Clóvis, aos 90+2, a finalizar uma assistência de Gohi.



Apesar da tarde chuvosa, e do relvado pesado, a primeira parte teve várias oportunidades de golo para as duas equipas, que foram repartindo o domínio do encontro.



Os beirões ficaram perto do golo, quando, aos sete minutos, Vozinha defendeu com dificuldade um disparo frontal de Messeguem e, na recarga, de cabeça, Luís Silva atirou para as mãos do guarda-redes do Desportivo de Chaves.



Aos 20 minutos, foi a vez dos flavienses criarem a melhor oportunidade da primeira parte, com um remate de Wellington desviado por Michelis, mas Domen Gril, com uma grande defesa, evitou o golo.



No segundo tempo, o Académico de Viseu, sem ser dominador, foi quem criou as melhores oportunidades e, se Gril não fez nenhuma defesa de relevo, já Vozinha foi adiando o golo dos comandados de Sérgio Fonseca.



Aos 65 minutos, Kharaman testou os reflexos do guarda-redes flaviense, e, aos 76, Vozinha voltou a negar o golo, desta vez a remate de André Clóvis.



Mas o ponta de lança brasileiro viria a marcar, aos 90+2, ao aparecer em boa posição na área e finalizar de primeira um cruzamento da direita de Gohi.



Após a oitava jornada, o Académico de Viseu ascendeu ao 11.º lugar, com nove pontos, enquanto o Desportivo de Chaves perdeu terreno para o topo e segue na quinta posição, com 13.







Jogo no Estádio do Fontelo, em Viseu.



Académico de Viseu – Desportivo de Chaves, 1-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, André Clóvis, 90+2 minutos.







Equipas:



- Académico de Viseu: Domen Gril, Robinho, Michelis, Anthony Correia, Milioransa, Luis Silva (Pedro Barcelos, 90+4) Messeguem, Kharaman (Gohi, 79), João Guilherme (Simão Silva, 57), Álvaro Zamora (Smba koné, 80) e André Clóvis.



(Suplentes: Bruno Brígido, Pedro Barcelos, Samba Koné, Rodrigo Guedes, Benjamin Rojas, Gohi, Gu Costa, Tomás Silva e Simão Silva).



Treinador: Sérgio Fonseca.



- Desportivo de Chaves: Vozinha, Tiago Almeida, Muscat, Tiago Simões Ricardo Alves, 46), Bruno Rodrigues (Tounkara, 46), Wellington (Satorno, 66), Henrique Pereira, Ktatau, Pedro Pinho, David Russo (Kiko, 77) e Roberto (Milovanovic, 73).



(Suplentes: Gudzulic, Kiko, Paulo Victor, Milovanovic, Carraça, Gabriel Rodrigues, Tounkara, Ricardo Alves e Satornol)



Treinador: Filipe Martins.



Árbitro: Flávio de Jesus (AF Aveiro).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Bruno Rodrigues (05), João Guilherme (24), Tiago Simões (29), Anthony (53), Messeguem (59), Simão Silva (63), Wellington (64), Tiago Almeida (68) e Pedro Pinho (75).



Assistência: 671 espetadores.