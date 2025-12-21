II Liga. Arranque frenético dá triunfo expressivo ao Marítimo em Matosinhos

No Estádio do Mar, Francisco Gomes inaugurou o marcador para os madeirenses logo aos três minutos, com Bryan Róchez a empatar aos nove, uma igualdade que apenas durou dois minutos, desfeita pelo tento de Carlos Daniel.



O líder da II Liga não deixou fugir a vantagem novamente e dilatou-a através de Martín Tejón, aos 31, e do autogolo de Bryan Róchez, aos 63.



Com este resultado, o Marítimo consolidou o seu excelente momento de forma (33 pontos), conseguindo a sexta vitória nas últimas sete jornadas e aumenta para quatro a distância pontual para o segundo classificado, o Sporting B, que tem menos dois jogos disputados.



O Leixões, por sua vez, leva quatro desaires nos últimos cinco desafios e perdeu a oportunidade de dar sequência ao triunfo em Portimão na última ronda, levando os 'bebés do mar' ao 13.º posto, com 16 pontos.



Numa altura em que muitos adeptos ainda se instalavam nas bancadas do Estádio do Mar, Carlos Daniel descobriu Francisco Gomes, com um excelente passe em rutura, e o extremo, em posição favorável, rematou forte para dar a vantagem ao emblema do Funchal.



Apenas seis minutos depois, galvanizado pelo apoio do seu público, o Leixões chegou à igualdade por Bryan Róchez, respondendo com um cabeceamento eficaz ao excelente cruzamento de Simãozinho pela esquerda.



A resposta maritimista surgiu segundos após os festejos ao golo leixonense, desta feita com Francisco Gomes a 'picar' a bola por cima da defesa dos anfitriões e a isolar Carlos Daniel, que atirou a contar num remate cruzado, aos 11 minutos.



O encontro manteve-se a um ritmo elevado, com muitas transições e chances de golo, tendo sido, por isso, fundamental para o Marítimo o terceiro golo, obtido no melhor momento de futebol da tarde, aos 31 minutos.



Na marcação de um livre direto, Téjon disparou em arco com grande precisão para o lado esquerdo do guarda-redes, com o esférico a entrar entre a trave e o poste da baliza defendida por Ivan Stefanovic.



Na segunda metade, o Marítimo teve uma maior tranquilidade na gestão da vantagem e chegou a um sentenciador quarto golo, numa má abordagem de Bryan Róchez a um pontapé de canto contrário, em que o hondurenho acabou por tocar a bola de cabeça para o fundo da própria baliza.



Até final, o Leixões somou algumas oportunidades flagrantes, mas o guardião Samuel Silva manteve o resultado em 4-1 até final.



