Futebol Nacional
II Liga. AVS recupera de desvantagem de dois golos e empata com o Vizela
O AVS empatou hoje 2-2 com o Vizela, em partida inaugural da décima jornada da II Liga portuguesa de futebol, com uma recuperação de dois golos na segunda parte.
O Vizela colocou-se em vantagem no primeiro tempo com os golos de Manu Garrido (03) e Fortuné (30), mas a formação avense reagiu com os golos de André Sousa (66) e Guilherme Neiva (84) para somar o quarto empate na prova em 10 jornadas disputadas.
Com este empate, o AVS permanence, à condição, no 10º Lugar, com 13 pontos, enquanto o Vizela fica provisoriamente na oitava posição, com 15 pontos.
O Vizela adiantou-se no marcador logo aos três minutos por Manu Garrido que, com um desvio certeiro de calcanhar ao cruzamento rasteiro de Morschel, estreou-se a marcar na época.
A formação de Vila das Aves procurou reagir e esteve perto de chegar ao golo numa jogada de contra-ataque, em que Ruan Assis desmarcou Rodrigo Pinho e o avançado brasileiro rematou cruzado ao lado do poste direito.
Com um maior ascendente no encontro, a formação de Vizela voltou a criar perigo com uma arrancada de Mina no flanco direito seguida de um cruzamento atrasado, mas Garrido escorregou e Carlos Ponck aliviou a bola.
Aos 30 minutos, o Vizela conseguiu chegar ao segundo golo por Fortuné, que concluiu uma boa combinação com Morschel no último terço adversário.
No regresso dos balneários, o AVS conseguiu assumir o domínio do jogo e, aos 66, Guilherme Neiva rematou forte contra a defesa vizelense e a bola sobrou para André Sousa, que não desperdiçou a ocasião e diminuiu a desvantagem.
Dez minutos depois, surgiu uma nova contrariedade para a formação vizelense com o vermelho direto para Aliou Traoré, após uma entrada dura sobre André Sousa.
Aos 84 minutos, Pedro Pimentel rematou de fora de área para uma defesa incompleta de Gomis e Guilherme Neiva chegou primeiro à bola e só teve de encostar para empatar a partida.
Nos instantes finais, as duas equipas ainda procuraram chegar ao golo, mas sem conseguirem causar perigo junto das balizas adversárias.
Jogo no Estádio do Clube Desportivo das Aves, na Vila das Aves.
AVS – Vizela, 2-2.
Ao intervalo: 0-2.
Marcador:
0-1, Manu Garrido, 03 minutos.
0-2, Fortuné, 30.
1-2, André Sousa, 66.
2-2, Guilherme Neiva, 84.
Equipas:
- AVS: Daniel Rebollo, Mateus Pivô (Brasido, 75), Carlos Ponck (Fernando Almeida, 83), Bernardo Conde, André Sousa (Pedro Pimentel, 83), Roni, Andrey Santos (Jorge Meireles, 65), Hiago Santos, Ruan Assis (Talles Wander, 65), Guilherme Neiva e Rodrigo Pinho.
(Suplentes: Raul Steffens, Davi Schuindt, Rosic, Brasido, Leonardo Rivas, Pedro Pimentel, Fernando Almeida, Jorge Meireles, Regis e Talles Wander).
Treinador: Jorge Silas.
- Vizela: Gomís, Luis Mina, Giovani Bamba (Luís Rocha, 46), Hristov, Bright Godwin, Neto (Pires, 83), Aliou Traoré, Fortuné (Jójó, 83), Mörschel (Sanogo, 90), Matías Lacava e Manu Garrido (Bastunov, 71).
(Suplentes: Vulic, Jójó, Luís Rocha, Sanogo, Bastunov, José Gonzalez, Miguel Tavares, Pires, Adamu, Cristian Cañozales, Thio e Lucas Antañón).
Treinador: Tiago Coelho.
Árbitro: Flávio Duarte (AF Lisboa).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bright Godwin (37), André Sousa (39), Neto (45), Matheus Pivô (47), Bernardo Conde (90+3). Cartão vermelho direto para Aliou Traoré (75).
Assistência: 810 espetadores.
Com este empate, o AVS permanence, à condição, no 10º Lugar, com 13 pontos, enquanto o Vizela fica provisoriamente na oitava posição, com 15 pontos.
O Vizela adiantou-se no marcador logo aos três minutos por Manu Garrido que, com um desvio certeiro de calcanhar ao cruzamento rasteiro de Morschel, estreou-se a marcar na época.
A formação de Vila das Aves procurou reagir e esteve perto de chegar ao golo numa jogada de contra-ataque, em que Ruan Assis desmarcou Rodrigo Pinho e o avançado brasileiro rematou cruzado ao lado do poste direito.
Com um maior ascendente no encontro, a formação de Vizela voltou a criar perigo com uma arrancada de Mina no flanco direito seguida de um cruzamento atrasado, mas Garrido escorregou e Carlos Ponck aliviou a bola.
Aos 30 minutos, o Vizela conseguiu chegar ao segundo golo por Fortuné, que concluiu uma boa combinação com Morschel no último terço adversário.
No regresso dos balneários, o AVS conseguiu assumir o domínio do jogo e, aos 66, Guilherme Neiva rematou forte contra a defesa vizelense e a bola sobrou para André Sousa, que não desperdiçou a ocasião e diminuiu a desvantagem.
Dez minutos depois, surgiu uma nova contrariedade para a formação vizelense com o vermelho direto para Aliou Traoré, após uma entrada dura sobre André Sousa.
Aos 84 minutos, Pedro Pimentel rematou de fora de área para uma defesa incompleta de Gomis e Guilherme Neiva chegou primeiro à bola e só teve de encostar para empatar a partida.
Nos instantes finais, as duas equipas ainda procuraram chegar ao golo, mas sem conseguirem causar perigo junto das balizas adversárias.
Jogo no Estádio do Clube Desportivo das Aves, na Vila das Aves.
AVS – Vizela, 2-2.
Ao intervalo: 0-2.
Marcador:
0-1, Manu Garrido, 03 minutos.
0-2, Fortuné, 30.
1-2, André Sousa, 66.
2-2, Guilherme Neiva, 84.
Equipas:
- AVS: Daniel Rebollo, Mateus Pivô (Brasido, 75), Carlos Ponck (Fernando Almeida, 83), Bernardo Conde, André Sousa (Pedro Pimentel, 83), Roni, Andrey Santos (Jorge Meireles, 65), Hiago Santos, Ruan Assis (Talles Wander, 65), Guilherme Neiva e Rodrigo Pinho.
(Suplentes: Raul Steffens, Davi Schuindt, Rosic, Brasido, Leonardo Rivas, Pedro Pimentel, Fernando Almeida, Jorge Meireles, Regis e Talles Wander).
Treinador: Jorge Silas.
- Vizela: Gomís, Luis Mina, Giovani Bamba (Luís Rocha, 46), Hristov, Bright Godwin, Neto (Pires, 83), Aliou Traoré, Fortuné (Jójó, 83), Mörschel (Sanogo, 90), Matías Lacava e Manu Garrido (Bastunov, 71).
(Suplentes: Vulic, Jójó, Luís Rocha, Sanogo, Bastunov, José Gonzalez, Miguel Tavares, Pires, Adamu, Cristian Cañozales, Thio e Lucas Antañón).
Treinador: Tiago Coelho.
Árbitro: Flávio Duarte (AF Lisboa).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bright Godwin (37), André Sousa (39), Neto (45), Matheus Pivô (47), Bernardo Conde (90+3). Cartão vermelho direto para Aliou Traoré (75).
Assistência: 810 espetadores.