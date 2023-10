II Liga. AVS segura liderança ao vencer o Penafiel

O encontro decorria equilibrado, mas quem tem Nené fica sempre mais perto dos golos. O brasileiro é avançado e tem, também, o instinto de finalizador. Que o diga Pedro Silva quando, aos nove minutos, largou para a frente a bola cruzada por Zé Ricardo da esquerda, aproveitado pelo ‘quarentão’ Nenê para inaugurar o marcador.O Penafiel, sem vencer há quase dois meses e numa situação difícil na classificação, acusou o golo e podia ter sofrido mais até ao intervalo, com o inevitável Nené quase sempre como protagonista.Numa das ocasiões, aos 36 minutos, cabeceou ao poste da baliza de Pedro Silva, que, por pouco, não voltou a comprometer, após novo cruzamento de Zé Ricardo a partir da esquerda.Os rubro-negros, já com Rúben Freitas e Edu Pinheiro na equipa, foram mais proativos na segunda parte, conseguiram jogar mais tempo no meio campo contrário e ficaram mais próximos da baliza de Pedro Trigueira.Edson Farias foi decisivo ao negar em dois momentos o empate ao Penafiel, aos 59 e 86 minutos, respondendo o "onze" de Jorge Costa com o mesmo perigo, aos 88, quando Pedro Silva negou o golo a Carlos Daniel, que surgiu isolado.Na tabela, o AVS mantém a liderança isolada, agora com 19 pontos, recuperando a vantagem confortável (quatro pontos) para os perseguidores Nacional, Santa Clara e Marítimo, enquanto o Penafiel, com quatro derrotas no campeonato, caiu para o 16.º lugar, em zona de play-off de permanência, com cinco.