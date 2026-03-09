II Liga. Benfica B alcança maior vitória da época diante do Feirense

As ‘águias’ foram mais eficazes e esclarecidas nos momentos cruciais, e a conquista dos três pontos permitiu-lhes ascender ao nono lugar, com 34 pontos, ultrapassando os ‘fogaceiros’, que estão em 11.º, com 32 pontos.



Numa primeira parte com poucas oportunidades de golo, a equipa de Santa Maria da Feira foi mais rematadora, mas foram os benfiquistas que chegaram ao intervalo em vantagem no marcador, com um golo de Henrique Araújo, aos 45+2 minutos.



Um cabeceamento certeiro do avançado, após assistência de Diogo Prioste para o miolo da área, consumou o 1-0 num lance em que o guarda-redes Francisco Meixedo não ficou isento de responsabilidades pela má abordagem ao lance.



No arranque do segundo tempo, com o objetivo de repor a igualdade, o Feirense visou a baliza de Diogo Ferreira, mas as tentativas de Tiago Ribeiro e João Oliveira, aos 48 e 54 minutos, respetivamente, não tiveram efeitos práticos.



Na baliza contrária, o Benfica B voltou a ser eficaz em zona de finalização, desta vez num remate cruzado de Gonçalo Moreira, aos 71 minutos, que, após assistência de Daniel Banjaqui, aumentou a vantagem dos comandados de Nélson Veríssimo.



Até ao final, já após o VAR ter invalidado um golo ao russo Klimov (90 minutos) por fora de jogo na jogada do Feirense, o Benfica B fechou o resultado, aos 90+6 minutos, por Tiago Freitas, após passe de Gonçalo Moreira.