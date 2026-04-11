II Liga: Benfica B empata com União de Leiria após estar a perder por 2-0

No Seixal, as ‘águias’, que perdiam ao intervalo por 1-0 e aos 55 minutos por 2-0, conseguiram reagir e alcançar a igualdade num golo apontado por Jelani Trevisan, que saiu do banco de suplentes aos 76 minutos para fazer o 2-2 aos 84, permitindo à sua equipa estar agora no sexto lugar com 41 pontos, os mesmos do FC Porto B (menos um jogo) e Sporting B.



Benfiquistas e leirienses protagonizaram uma primeira parte de qualidade, equilibrada e com oportunidades de golo a surgirem junto das balizas de Diogo Ferreira e João Bravim, guarda-redes que conseguiram até aos 45 minutos manter as respetivas balizas a zero.



Só já em período de compensação (45+1), a União de Leiria foi eficaz ao fazer o 1-0 por intermédio de Pablo Fernández que, após assistência de Víctor Rufino vinda da direita, concluiu com sucesso na zona do segundo poste uma jogada rápida de ataque.



Em desvantagem no marcador, o Benfica B viu a sua missão complicar-se ainda mais poucos minutos depois do reatamento quando, aos 55, o defesa Marcelo ampliou para 2-0 num cabeceamento certeiro, após cruzamento de Juan Muñoz.



As ‘águias’ não se deram por vencidas e reentraram na discussão do resultado, aos 72 minutos, quando o central Rui Silva, assistido por Daniel Banjaqui, reduziu para 2-1 num remate que embateu na trave antes de entrar na baliza de João Bravim.



O golo motivou os comandados de Nélson Veríssimo que, aos 84 minutos, viu a sua equipa chegar à igualdade por intermédio de Jelani Trevisan, jogador que tinha substituído Daniel Banjaqui oito minutos antes e que, assistido por Diogo Prioste, foi eficaz a fazer o 2-2 final.



Com o empate, a União de Leiria desperdiçou a oportunidade de se isolar no terceiro lugar, em zona de play-off, e segue em igualdade com o Torreense, que hoje perdeu por 2-0 na visita ao Desportivo de Chaves, enquanto o Benfica B é sexto classificado.