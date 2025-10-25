Futebol Nacional
II Liga: Benfica B estreia-se a vencer no reduto do Feirense
O Benfica B conseguiu sábado o primeiro triunfo na II Liga portuguesa de futebol, impondo-se por 2-0 no terreno do Feirense, em jogo da oitava jornada da prova.
A formação ‘encarnada’ inaugurou o marcador com um golo de Jelani Trevisan, aos 67 minutos, com Edokpolor a sentenciar o triunfo da equipa comandada por Nélson Veríssimo aos 84 minutos.
Com a primeira vitória, o Benfica B ascende ao 16º lugar da II Liga, com sete pontos, enquanto o Feirense se mantém no 8º lugar, com 11 pontos.
Numa primeira parte equilibrada, o Benfica B deu o primeiro sinal de perigo na área adversária aos 28 minutos, após um cabeceamento de Gonçalo Oliveira, com Doumbia a evitar o golo em cima da linha de baliza.
A resposta do Feirense surgiu no início da segunda parte, num remate de Jójó à entrada da área, com a bola a sair muito perto do poste da baliza do Benfica B, aos 48 minutos.
O Benfica B acabou por se colocar em vantagem aos 67 minutos, quando Jelani Trevisan deu a melhor resposta a um cruzamento de Rodrigo Rêgo, cabeceando com eficácia à entrada da pequena área.
A equipa comandada por Nélson Veríssimo ampliou a vantagem numa iniciativa individual de Edokpolor que culminou com um remate colocado dentro da área, aos 84 minutos.
Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira
Feirense-Benfica B: 0-2
Ao intervalo: 0-0
Marcadores:
0-1, Jelani Trevisan, aos 67 minutos.
0-2, Edokpolor, 84.
Equipas:
- Feirense: Francisco Meixedo, Luiz Gustavo, Gabriel Costa, Emanuel Moreira, Leal (Miguel Correa, 79), Zé Ricardo, Doumbia, Tiago Ribeiro (Klimov, 72), Nile John, Jójó (Gui Meira, 79) e Leandro Antunes.
(Suplentes: Diego Altube, Robinho, Bruno Silva, Samad, Ayoub Batas, Gui Meira, Miguel Correa, Klimov e Pedrinho).
Treinador: Ricardo Costa.
- Benfica B: Diogo Ferreira, Leandro (Kevin Pinto, 77), João Fonseca (Tomás Cruz, 62), Gonçalo Oliveira, Martim Ferreira, Tiago Freitas (Ndembi, 63), João Veloso, Diogo Prioste, Rodrigo Rêgo, Olívio Tomé (José Melro, 56) e Jelani Trevisan (Edokpolor, 77).
(Suplentes: Ricardo Ribeiro, Ndembi, Tomás Cruz, Gonçalo Moreira, Miguel Figueiredo, Kevin Pinto, Edokpolor, Eduardo Fernandes e José Melro).
Treinador: Tiago Fernandes.
Árbitro: Rui Lima (AF Viana do Castelo).
Ação disciplinar: cartão amarelo para Zé Ricardo (4), Olívio Tomé (41), Tiago Freitas (45+1), Tiago Ribeiro (55), Doumbia (71), Klimov (75), Tomás Cruz (82), Edokpolor (85), Rodrigo Rêgo (90+4) e Gabriel Costa (90+5).
Assistência: cerca de 1500 espetadores.
