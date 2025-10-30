Futebol Nacional
II Liga: Benfica B soma primeiro triunfo em casa e deixa lugares de despromoção
O Benfica B ganhou quinta-feira no Seixal ao Paços de Ferreira, por 2-1, em partida da nona jornada da II Liga de futebol, prova em que se estrearam a vencer em casa e deixaram o penúltimo lugar da classificação.
Depois de dois empates e duas derrotas nos jogos anteriores realizados no Seixal, a equipa de Nélson Veríssimo, que alcançou o segundo êxito consecutivo na competição, conquistou os três pontos graças aos golos de Diogo Prioste e João Fonseca, ambos na primeira parte.
Com o treinador José Mourinho a assistir ao encontro da equipa B, os benfiquistas deixaram uma boa imagem na primeira parte, período em que foram superiores aos pacenses, que não conseguiram impedir o adversário de chegar ao intervalo a ganhar 2-0.
Já depois de Marafona ter impedido Ivan Lima de inaugurar o marcador aos 13 minutos, o guarda-redes dos ‘castores’, aos 27, nada pôde fazer para evitar o 1-0 das ‘águias’ num remate forte e colocado do capitão Diogo Prioste à entrada da área.
Até ao intervalo, o Benfica B continuou a dominar e a criar oportunidades de golo. Aos 45+3, na sequência de um canto cobrado por Diogo Prioste, o defesa João Fonseca foi mais forte no jogo aéreo e ampliou a vantagem para 2-0, materializando o ascendente sobre o Paços de Ferreira.
Na segunda parte, Fernandinho foi a jogo no emblema pacense e a alteração surtiu efeitos práticos aos 57 minutos, momento em que o médio brasileiro desferiu um remate cruzado forte que bateu o guardião Diogo Ferreira, fazendo o 2-1.
O golo devolveu a esperança de pontuar aos ‘castores’, mas o Benfica B soube guardar a vantagem até ao final e dispôs inclusive da melhor ocasião para voltar ao marcar, aos 85, por Jelani Trevisan que errou o alvo.
Com o triunfo, o Benfica B soma agora 10 pontos e ocupa a 12.ª posição, enquanto o Paços de Ferreira é 17.º e penúltimo, com oito, menos um do que a primeira equipa acima da zona de despromoção direta, o Penafiel (16.º).
Jogo no Benfica Campus, no Seixal.
Benfica B – Paços de Ferreira, 2-1.
Ao intervalo: 2-0.
Marcadores:
1-0, Diogo Prioste, 27 minutos.
2-0, João Fonseca, 45+3.
2-1, Fernandinho, 57.
Equipas:
- Benfica B: Diogo Ferreira, Leandro Santos, João Fonseca, Gonçalo Oliveira, Martim Ferreira, Tiago Freitas (Gonçalo Moreira, 64), João Veloso (Federico Coletta, 71), Diogo Prioste, Rodrigo Rêgo (Kevin Pinto, 72), Ivan Lima (Peter Edokpolor, 77) e Henrique Araújo (Jelani Trevisan, 64).
(Suplentes: Ricardo Ribeiro, Michée Ndembi, Kevin Pinto, Federico Coletta, Gonçalo Moreira, Francisco Neto, Peter Edokpolor, Jelani Trevisan e Olívio Tomé).
Treinador: Nélson Veríssimo.
- Paços de Ferreira: Marafona, Rafael Vieira, Tiago Ferreira, Kauan Conceição, Anilson (Fernandinho, 45), Francisco Ramos (Diego Fernandes, 81), João Caiado (Nito Gomes, 18), André Sousa, Ronaldo Lumungo (Vladimir Silva, 81), João Victor e Costinha (Nuno Cunha, 86).
(Suplentes: Jeimes Menezes, Miguel Mota, Gonçalo Cardoso, Nito Gomes, Nuno Cunha, Fernandinho, Vladimir Silva, Matheus Martins e Diego Fernandes).
Treinador: Filipe Cândido.
Árbitro: Miguel Fonseca (AF Porto).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rodrigo Rêgo (32), Leandro Santos (62), Tiago Ferreira (70), Fernandinho (79), João Victor (89) e Gonçalo Moreira (90+2).
Assistência: Cerca de 600 espetadores.
