II Liga: Benfica B vence Desportivo de Chaves com golo aos 90+4 minutos

Apesar de terem dominado a partida e disposto das melhores oportunidades para marcar, os benfiquistas, que jogaram toda a segunda parte em superioridade numérica devido à expulsão de Ktatau (45+2), só materializaram o ascendente nos instantes finais do jogo.



Com mais posse de bola e remates à baliza, os benfiquistas foram a equipa que mais perto esteve de desfazer o nulo com que se atingiu o intervalo. Nos primeiros 15 minutos de jogo, Jelani Trevisan, Rodrigo Rêgo, Gonçalo Oliveira e Bernardes ameaçaram inaugurar o marcador.



Até ao final da primeira parte, os flavienses raramente se aproximaram da área contrária e não conseguiram impedir o domínio total das ‘águias’ que se mostraram ineficazes na finalização. A partir dos 45+2 minutos, o Desportivo de Chaves ficou a atuar em inferioridade numérica devido ao cartão vermelho exibido a Ktatau.



Com mais um jogador em campo, o Benfica B, mesmo tendo menos oportunidades de golo, continuou a ser a equipa mais perigosa na segunda parte. Tal como já tinha sucedido nos primeiros 45 minutos, os transmontanos podem agradecer ao guarda-redes Marko Gudzulic o facto de terem mantido a sua baliza a zero durante mais de 90 minutos.



Só em período de compensação (90+4), depois do VAR ter invalidado um golo ao Chaves por a bola ter saído do campo no início da jogada finalizada por Reinaldo, os benfiquistas chegaram ao 1-0 por João Fonseca, que acabou expulso após lhe ser exibido o segundo cartão amarelo nas comemorações do golo.



Com a vitória registada, as ‘águias’ subiram à sexta posição, com 25 pontos, enquanto o Desportivo de Chaves ocupa o quinto lugar, com 26.







Jogo no Benfica Campus, no Seixal.



Benfica B – Desportivo de Chaves, 1-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcador:



1-0, João Fonseca, 90+4 minutos.



Equipas:



- Benfica B: Voitinovicius, Daniel Banjaqui (Ivan Lima, 59), Gonçalo Oliveira, João Fonseca, Jelani Trevisan (Francisco Silva, 59), Miguel Figueiredo (Tomás Cruz, 82), Diogo Prioste, Martim Ferreira, Rodrigo Rêgo, Bernardes (Gonçalo Moreira, 59) e Olívio Tomé (Tiago Parente, 71).



(Suplentes: Alexander Sandahl, Rui Silva, Tiago Parente, Tomás Cruz, Federico Coletta, Gonçalo Moreira, Francisco Silva, Peter Edokpolor e Ivan Lima).



Treinador: Nélson Veríssimo.



- Desportivo de Chaves: Marko Gudzulic, Ricardo Alves, Tiago Simões, Zach Muscat, Ktatau, João Teixeira (Fede Bikoro, 60), Pedro Pinho, Tiago Almeida, Robyn Esajas (João Pedro, 70), David Kusso (Carraça, 70) e Reinaldo.



(Suplentes: Vozinha, Carraça, Francisco Borges, Mamadou Tounkara, Aarón Romero, Fede Bikoro, João Pedro e Rúben Pina).



Treinador: Filipe Martins.



Árbitro: António Nobre (AF Leiria).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Marko Gudzulic (67), Francisco Silva (68), João Fonseca (76 e 90+5), Diogo Prioste (87), Reinaldo (90) e Tiago Almeida (90+2). Cartão vermelho direto para Ktatau (45+2) e por acumulação a João Fonseca (90+5).



Assistência: Cerca de 700 espetadores.

