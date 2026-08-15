Futebol Nacional
II Liga. Benfica B vence em Leiria com duas grandes penalidades
Duas grandes penalidades convertidas por Gonçalo Moreira garantiram hoje a vitória (2-1) do Benfica B sobre a União de Leiria, em jogo da segunda jornada da II Liga de futebol disputado em Leiria.
A União de Leiria entrou melhor no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, impulsionada pela irreverência de Nabil Ondó que, logo nos primeiros minutos, ofereceu um golo a Muñoz e rematou duas vezes com perigo.
Também o Benfica B podia ter marcado cedo, mas Anísio Cabral falhou uma recarga simples na pequena área, aos oito minutos.
Os 'encarnados' assumiram o controlo e, aos 27 minutos, adiantaram-se no marcador, numa grande penalidade que Gonçalo Moreira converteu com um remate forte.
Contudo, a vantagem da equipa de Nélson Veríssimo esfumou-se em quatro minutos: o ataque da casa trabalhou bem e Pablo Fernández serviu Juan Muñoz para o desvio que fixou o empate à passagem da meia hora.
O Benfica B quase marcou antes do intervalo, numa boa jogada de Gonçalo Moreira travado com boa estirada por Odehnal.
Igualmente movimentado, o segundo tempo mostrou muito fluxo ofensivo das duas equipas, mas pouca capacidade de finalização.
Ainda assim, a União de Leiria podia ter-se adiantado num par de livres perigosos de Juan Muñoz, num remate de Nabil e num cabeceamento de Jair da Silva, enquanto os visitantes tiveram hipótese de marcar por Olívio Tomé, num remate que acertou nas malhas laterais.
Quando a equipa 'encarnada' parecia perder forças, uma pisadela de Miguel Maga a Olívío Tomé na grande área da União deu nova grande penalidade ao Benfica B - validada pelo VAR -, que Gonçalo Moreira tornou a converter em golo, aos 84 minutos, fazendo o 2-1 final.
Com o segundo triunfo no mesmo número de jornadas, o Benfica B igualou a Académica no topo, ambos com seis pontos. Já a União de Leiria soma por derrotas os encontros disputados neste arranque de II Liga e está nos últimos lugares.
Também o Benfica B podia ter marcado cedo, mas Anísio Cabral falhou uma recarga simples na pequena área, aos oito minutos.
Os 'encarnados' assumiram o controlo e, aos 27 minutos, adiantaram-se no marcador, numa grande penalidade que Gonçalo Moreira converteu com um remate forte.
Contudo, a vantagem da equipa de Nélson Veríssimo esfumou-se em quatro minutos: o ataque da casa trabalhou bem e Pablo Fernández serviu Juan Muñoz para o desvio que fixou o empate à passagem da meia hora.
O Benfica B quase marcou antes do intervalo, numa boa jogada de Gonçalo Moreira travado com boa estirada por Odehnal.
Igualmente movimentado, o segundo tempo mostrou muito fluxo ofensivo das duas equipas, mas pouca capacidade de finalização.
Ainda assim, a União de Leiria podia ter-se adiantado num par de livres perigosos de Juan Muñoz, num remate de Nabil e num cabeceamento de Jair da Silva, enquanto os visitantes tiveram hipótese de marcar por Olívio Tomé, num remate que acertou nas malhas laterais.
Quando a equipa 'encarnada' parecia perder forças, uma pisadela de Miguel Maga a Olívío Tomé na grande área da União deu nova grande penalidade ao Benfica B - validada pelo VAR -, que Gonçalo Moreira tornou a converter em golo, aos 84 minutos, fazendo o 2-1 final.
Com o segundo triunfo no mesmo número de jornadas, o Benfica B igualou a Académica no topo, ambos com seis pontos. Já a União de Leiria soma por derrotas os encontros disputados neste arranque de II Liga e está nos últimos lugares.