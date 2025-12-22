II Liga. Benfica B vence Sporting B que termina jogo reduzido a nove jogadores

O único golo do encontro realizado no Seixal foi marcado ainda na primeira parte, por Diogo Prioste, aos 35 minutos, na conversão de uma grande penalidade.



Antes de estar cumprida meia hora de jogo, os sportinguistas foram a equipa que esteve mais perto de inaugurar o marcador em iniciativas protagonizadas por Bruno Ramos e Manuel Mendonça, que não conseguiram finalizar com êxito aos 16 e 26 minutos, respetivamente.



Depois dos avisos deixados pelo adversário, numa primeira parte pautada pelo equilíbrio, os benfiquistas chegaram ao 1-0 num penálti convertido por Diogo Prioste, aos 35 minutos, num remate forte que o guarda-redes Diego Callai não conseguiu travar, apesar de ainda ter tocado na bola.



Após o intervalo, as ‘águias’ entraram melhor, mas não conseguiram concretizar nenhuma das ocasiões criadas junto da baliza contrária. Do lado 'leonino', a eficácia atacante também não foi melhor, como ilustram os remates de Mauro Couto e Manuel Mendonça, aos 65 e 71 minutos, à figura de Ricardo Ribeiro.



As dificuldades do Sporting agravaram-se aos 73 e 75 minutos, quando João Muniz e Samuel Justo viram o segundo cartão amarelo e foram expulsos, deixando a equipa treinada por João Gião a atuar com nove jogadores. Em inferioridade numérica, os 'leões' podem agradecer a Diego Callai o facto de não terem sofrido mais golos até ao final do jogo.



Com o triunfo obtido, as ‘águias’ sobem à 12.ª posição, com 18 pontos, enquanto o Sporting, que somou a sua segunda derrota consecutiva, mantém-se no segundo posto, com 29.



Jogo no Benfica Campus, no Seixal.



Benfica B – Sporting B, 1-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcador:



1-0, Diogo Prioste, 35 minutos (grande penalidade).



Equipas:



- Benfica B: Ricardo Ribeiro, João Fonseca, Joshua Wynder (Martim Ferreira, 56), Gonçalo Oliveira, Leandro Santos, João Veloso (Tomás Cruz, 77), Diogo Prioste, José Neto, Bernardes (Gonçalo Moreira, 61), Francisco Silva (Jelani Trevisan, 77) e Olívio Tomé (Ivan Lima, 61).



(Suplentes: Alexander Sandahl, Daniel Banjaqui, Tiago Parente, Martim Ferreira, Tomás Cruz, Gonçalo Moreira, Miguel Figueiredo, Jelani Trevisan e Ivan Lima).



Treinador: Nélson Veríssimo.



- Sporting B: Diego Callai, Lucas Anjos (José Silva, 53), João Muniz, Bruno Ramos (Rômulo Júnior, 81), David Moreira, Samuel Justo, Kauã Pinto (Rafael Besugo, 81), Mauro Couto (Rodrigo Dias, 81), Manuel Mendonça (Gabriel Silva, 88), Paulo Cardoso e Rafael Nel.



(Suplentes: Guilherme Pires, José Silva, Rômulo Júnior, Rodrigo Dias, Mateo Tanlongo, Eduardo Felicíssimo, Rafael Besugo, Manuel Kissanga e Gabriel Silva).



Treinador: João Gião.



Árbitro: Gustavo Correia (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Mauro Couto (08), Samuel Justo (22 e 75), Paulo Cardoso (42), João Muniz (43 e 73), Martim Ferreira (56) e Gonçalo Oliveira (82). Cartão vermelho, por acumulação de amarelos, para João Muniz (73) e Samuel Justo (75).



Assistência: Cerca de 700 espetadores.

