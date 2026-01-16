II Liga: Bis de André Clóvis consolida candidatura à subida do Académico de Viseu

O avançado brasileiro voltou a ser decisivo, ao marcar logo aos 18 segundos da segunda parte e ao bisar aos 90+2 minutos, a coroar um contra-ataque rápido da formação orientada por Sérgio Fonseca.



Numa noite gélida em Viseu, a equipa da casa entrou determinada e esteve perto de inaugurar o marcador logo aos dois minutos, quando Messeguem, num cruzamento-remate, fez a bola embater na trave da baliza leiriense, com o guarda-redes Odenhal a acompanhar o lance com o olhar.



O resto da primeira parte foi mais equilibrado, com ambas as equipas a tentarem criar perigo junto das áreas adversárias, sem, contudo, surgirem oportunidades claras de golo até ao intervalo.



No segundo tempo, bastaram 18 segundos para os adeptos viseenses festejarem, depois de Luís Silva recuperar a bola e, com um passe longo, isolar André Clóvis, que, perante Odenhal, não desperdiçou.



A União de Leiria acusou o golo e revelou dificuldades para reagir, perante um Académico de Viseu que recuou linhas, controlou o encontro e garantiu uma noite tranquila ao guarda-redes Domen Gril.



Já no período de compensação, aos 90+2 minutos, um rápido contra-ataque terminou com uma finalização de primeira de André Clóvis, que voltou a bater Odenhal e fechou o marcador.



Com este resultado, o Académico de Viseu reforçou o segundo lugar da classificação, com 32 pontos, enquanto a União de Leiria soma 24 e ocupa, à condição, a sexta posição da II Liga.







Jogo no Estádio do Fontelo, em Viseu.



Académico de Viseu – União de Leiria 2-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, André Clóvis, 46 minutos.



2-0, André Clóvis, 90+2.







Equipas:



- Académico de Viseu: Domen Gril, Robinho, Michelis, Anthony, Gu Costa, Luís Silva (Rúben Pereira, 90+4), Messeguem, Kharaman (Samba Koné, 84), João Guilherme (Simão Silva, 84), Álvaro Zamora e André Clóvis (Gohi, 90+4).



(Suplentes: Bruno Brígido, Tomás Domingos, Pedro Barcelos, Rodrigo Guedes, Samba Koné, Gohi, Rúben Pereira, Tomás Silva, Gohi e Simão Silva).



Treinador: Sérgio Fonseca.



- União de Leiria: Odenhal, Maga, Zé Pedro, Marcelo, Marc Baró (João Santos, 85), Pires (Lucho, 72), Daniel Borges, Pablo Fdez, Juan Muñoz, Diogo Martins (João Vitor,85) e Michel (Jordan, 62).



(Suplentes: João Bravim, Eboue, Jordan, João Silva, Lucho, Bernardo, Diogo Amado, João Santos e Quintino Candundu)



Treinador: Fábio Pereira.



Árbitro: Marcos Brazão (AF Algarve).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Michel (29), Messeguem (37), Luís Silva (55), Daniel Borges (70), João Guilherme (72), Marc Baró (83) e Marcelo (88).



Assistência: 1.434 espetadores.